Хованцев: Чехи с обвинениями в адрес России перегнули палку
Бывший старший тренер мужской и женской сборных России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал материал о «нападках русских на биатлонную сборную Чехии», который появился в чешских СМИ.
«Чехи перегнули палку с всякими обвинениями, сказанными в адрес России. Когда шесть финских узников залетели и когда половина австрийской биатлонной команды после Турина вынуждены были закончить, потому что там допинговый скандал, никто не вспоминает. Правда, наши тоже такие высказывания допускают, что при трансляции могут обозвать
Губерниев — его надо знать, сначала,
Если увеличат сроки за допинг, суммы штрафов, почему нет. Довели до такого состояния, что дальше уже некуда. А дальше какие шаги? Например, Сочи, я не исключаю, что вот
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