Хованцев: Чехи с обвинениями в адрес России перегнули палку

«Чехи перегнули палку с всякими обвинениями, сказанными в адрес России. Когда шесть финских узников залетели и когда половина австрийской биатлонной команды после Турина вынуждены были закончить, потому что там допинговый скандал, никто не вспоминает. Правда, наши тоже такие высказывания допускают, что при трансляции могут обозвать по-всякому любого спортсмена. И это их не украшает. Многие чехи специально смотрят, что происходит, и отлавливают такие моменты. Думаю, какие-то специальные службы отлавливают эти моменты, и потом это выдаётся с таким негативом.



Губерниев — его надо знать, сначала, по-моему, у него слово идёт, а потом он думает, что сказал. Такие ляпы допускает, что просто диву даёшься. В адрес спортсменов, того же Фуркада. Разобрались бы и разобрались по-хорошему, без всякой грязи. Я думаю, что нам нужно успокоиться и быть спокойными, что все не против России, а мы подставились по крупному. След идёт за командой, и пока мы не покажем и не докажем, что мы чистые… Мы соревнуемся на равных, результаты достойные, хотя медалей не хватает.

Если увеличат сроки за допинг, суммы штрафов, почему нет. Довели до такого состояния, что дальше уже некуда. А дальше какие шаги? Например, Сочи, я не исключаю, что вот какие-то царапины, но почему этого не сделали специально, до того, как пробы закрывались? Если бы они открывали все пробы, то показали бы фотографии, чтобы всё доступно было. Вот у российских спортсменов царапины, а на других пробах нет. Пока это всё работает бездоказательно, эффективно против нас, против всего российского спорта. Подставились не только в биатлоне, а, например, лёгкая атлетика, а одна только знаменитая школа ходьбы — это вообще нечто. Конечно, какое ещё к нам отношение будет. Я же не зря упомянул Австрию после Турина. Там же был большой скандал. И лыжники, и биатлонисты замешаны. Всё прошло, как будто это текущее событие. Не было такого обострения. А сейчас большая политика вмешалась", — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Таисией Стереховой.