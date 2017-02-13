Свендсен выступит в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене

После спринта, который состоялся 11 февраля, Свендсен упал в обморок и смог подняться на ноги лишь через 10 минут. По мнению врача сборной, это могло произойти из-за падения давления у биатлониста во время гонки.



«Мне было страшно. Когда такое происходит и вокруг тебя много людей, сложно о чём-то думать. Было неловко, так как в это время другие биатлонисты радовались своим наградам. Но сейчас я готов выступать. Конечно, есть опасения, что ситуация может повториться, но я обязан стартовать», — цитирует Свендсена NRK.