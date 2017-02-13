Свендсен выступит в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене
Четырёхкратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, обладатель Кубка мира норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен, пропустивший гонку преследования на чемпионате мира в Хохфильцене, сможет выступить в индивидуальной гонке, которая состоится 16 февраля.
После спринта, который состоялся 11 февраля, Свендсен упал в обморок и смог подняться на ноги лишь через 10 минут. По мнению врача сборной, это могло произойти
«Мне было страшно. Когда такое происходит и вокруг тебя много людей, сложно о
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