Губерниев: Чехи, кажется, белены объелись. Смешные пакости неудачливых людей

Про Губерниева в этой статье говорится, что он «распространяет пропаганду, которой старается угодить своему народу».



«Нападки чешских журналистов начались после финиша в Антхольце, когда Татьяна Акимова не боролась за призы в масс-старте, и о споре между Надин Хорхлер и Габриэлой Коукаловой я сказал в эфире, что болею за немку. Наших не было — за кого хочу, за того и болею. Это моё личное дело, если нет наших. В том масс-старте, где выиграла Хорхлер, я не болел против Коукаловой. Я просто желал удачи немке, которая до этого ни разу нигде не побеждала. И она выиграла. Чехи, как мне кажется, объелись белены. Я разговаривал со всеми журналистами после Фуркада, но чехи ко мне не подходили. Это всё смешные мелкие пакости неудачливых людей.



Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Жалко, что сейчас это происходит. Но все мои шаги направлены исключительно на ответ на ситуацию, которую создают смешные чешские друзья — люди говорят гадости про мою страну, рассказывают про то, как мы плохо проведём чемпионат в Тюмени. Надо уметь достойно проигрывать.

Я могу восхищаться Фуркадом как спортсменом, но, как и у всех нормальных россиян, у меня есть к нему вопросы как к человеку. Но чехи в данном контексте просто смешны. Поэтому я желаю им удачи, чтобы они достойно провели чемпионат мира 2023 года, потому что турнир в 2021 году мы им не отдадим.



Я отвечаю за каждое слово. Я никогда не позволял себе говорить в уничижительных тонах про людей, которые представляют Чехию. Ровно до того момента, как они начали говорить гадости про мою команду и мою страну. Вспомните слова Шлезингра — когда все успокоились, а он вновь заговорил о том, что если Логинов на дистанции, значит русские не борются с допингом. Это всё ложь. Сначала им нужно спокойно замолчать и претендовать на чемпионат мира 2023 года. Мы выиграли сражение в Молдове за чемпионат в честной борьбе. Никакие выступления Коукаловой не помогли, но помогли выступления губернатора Якушева и мои», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.