Губерниев: Чехи, кажется, белены объелись. Смешные пакости неудачливых людей
Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал материал о «нападках русских на биатлонную сборную Чехии», который появился в чешских СМИ.
Про Губерниева в этой статье говорится, что он «распространяет пропаганду, которой старается угодить своему народу».
«Нападки чешских журналистов начались после финиша в Антхольце, когда Татьяна Акимова не боролась за призы в
Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Жалко, что сейчас это происходит. Но все мои шаги направлены исключительно на ответ на ситуацию, которую создают смешные чешские друзья — люди говорят гадости про мою страну, рассказывают про то, как мы плохо проведём чемпионат в Тюмени. Надо уметь достойно проигрывать.
Я могу восхищаться Фуркадом как спортсменом, но, как и у всех нормальных россиян, у меня есть к нему вопросы как к человеку. Но чехи в данном контексте просто смешны. Поэтому я желаю им удачи, чтобы они достойно провели чемпионат мира 2023 года, потому что турнир в 2021 году мы им не отдадим.
Я отвечаю за каждое слово. Я никогда не позволял себе говорить в уничижительных тонах про людей, которые представляют Чехию. Ровно до того момента, как они начали говорить гадости про мою команду и мою страну. Вспомните слова Шлезингра — когда все успокоились, а он вновь заговорил о том, что если Логинов на дистанции, значит русские не борются с допингом. Это всё ложь. Сначала им нужно спокойно замолчать и претендовать на чемпионат мира 2023 года. Мы выиграли сражение в Молдове за чемпионат в честной борьбе. Никакие выступления Коукаловой не помогли, но помогли выступления губернатора Якушева и мои», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
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