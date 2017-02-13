Резцова: При Кравцове в хорошую сторону ничего не поменялось

«Президент и его свита должны объяснить российским болельщикам, что происходит. Мне странно смотреть, как наши выступают на чемпионате мира. В сборной России две группы у мужчин и женщин. Плюс Антон Шипулин готовится отдельно, как ему хочется. Но ведь они все защищают честь России, поэтому у нас должна быть единая команда, с хорошим внутренним состоянием. Чтобы не было никаких междоусобиц.



Наша сборная едет на чемпионат мира, а тренеры не знают, кого ставить на гонку: спортсменку из одной группы или другой. Это что за бордель?! Перед чемпионатом мира я говорила: если тренеры будут неделю правильно готовить каждого биатлониста к той дисциплине, где он сильнее себя чувствует, то медали должны быть. Но у нас творится бардак! Пока он будет, нам не на что рассчитывать.

Взяли Ирину Услугину, вырвали её в Хохфильцен. После спринта опять отправили в Риднау. Разве так можно? Виролайнен с чемпионата мира отправили одним днём в Москву. Зачем? Я спрашиваю Александра Кравцова, но он не может мне ответить. То, что у Дарьи болит желудок или поджелудочник, никто не знает. Но болит уже на протяжении большого времени. Обследовать Дашу надо было не во время чемпионата мира, а ещё в подготовительный период.



Когда Александра Кравцова выбрали президентом СБР, он сразу сказал: «У нас всё будет по-другому». Но особых изменений мы не увидели. Я бы даже вернула Михаила Прохорова, который помогал спортшколам. При Кравцове в хорошую сторону ничего не поменялось. Я знаю, что происходят отборы внутри команды и каждый из тренеров норовит поставить того, кого хочет. Сильный он или нет — не важно. Это не спортивный принцип", — цитирует Резцову «Спорт день за днём».