Тактика злых и слабых людей. Как именно Россия запугивает Чехию

Чешская спортивная журналистика пропагандой не занимается. Им это не нужно, как не нужен «отвергнутый» чемпионат мира по биатлону. Чёткая аналитика и проверенная фактура — основные инструменты работы, в Европе иначе и быть не может. Только конкретные угрозы в адрес президента федерации Иржи Гамзы. Только реальные попытки запугать чешских спортсменов. Только подтверждённый крап карт, которыми играют русские. И только самые настоящие враги, ждущие, когда хотя бы одна бутылочка с водой останется без присмотра. Хоть на пару секунд.



Не верите. Ну и зря. Мы перевели материал одного из ведущих чешских спортивных сайтов sport.idnes.cz. Там всё именно так.

«А ещё попадаются такие, как этот сумасбродный русский комментатор»

Анонимные сообщения с угрозами приходят в адрес Федерации биатлона Чехии, достаётся и Габриэле Коукаловой. В России на нее приклеили ярлык ненавистной женщины после того, как она «позволила себе» сказать, что не доверяет ни одному спортсмену из страны, где выявлено столько допинговых случаев.



«Это тактика слабых людей, которые таким нечестным способом пытаются запугать наших спортсменов», — говорит главный тренер Ондржей Рыбарж. — Эти мейлы с угрозами пишут в большинстве своём злые, закомплексованные люди. А еще попадаются такие, как этот сумасбродный русский комментатор (Дмитрий Губерниев. — Прим. ред.). Он распространяет пропаганду, которой старается угодить своему народу.

В Хохфильцене тренер Зденек Витек со стрельбища по рации передаёт своим ассистентам: «Габина сейчас одна в доме, приглядите, чтобы дверь в него потом была заперта на ключ».



Во время командных собраний Рыбарж снова напоминает: ёмкости с питьём должны постоянно находиться под присмотром. Запрещается использовать поврежденные бутылки или брать напитки от неизвестных людей. Чехи опасаются, что могут стать мишенью для атаки.

Спортсмены не могут воспользоваться даже подарками от болельщиков. «Кто-то принесет шоколадку, но мы не знаем, что в ней может быть намешано», — говорит Михал Малек, тренер мужской сборной. Подарки лучше отдавать сервисменам, советуют тренеры.



«Русские с самого начала играют краплеными картами, и мы не рассчитываем на то, что сейчас они начнут играть честно», — говорит тренер женской сборной Зденек Витек.

«Кто-то из команды всегда присматривает за напитками»

В глазах россиян именно Чехия — инициатор антирусской кампании в биатлоне.



«Все эти меры безопасности — это наша защита», — утверждает Рыбарж. — «Ясно, что если бы кто-то захотел нам навредить, у недоброжелателей было бы много пространства для маневра, и противостоять этому очень трудно. Но мы хотя бы можем позаботиться о чистоте еды и напитков».



Страхи, которые еще недавно казались бы преувеличенными, неожиданно стали восприниматься чехами очень серьезно. Энергетические напитки биатлонистам готовят ассистенты тренеров Иржи Голубец и Алеш Лигаун. «Спортсмены могут брать напитки только от тренеров, его ассистента или же использовать закрытые бутылки на пресс-конференциях. Мы должны быть осмотрительными», — говорит Малек.

Во время тренировок на стрельбище кто-то из команды всегда присматривает за напитками в емкостях.



«Раньше было обычным делом, когда вы шли кататься и клали питье где-то возле трассы. Сейчас все по-другому», — отмечает Витек.



Самый известный российский биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев раздает интервью в пресс-центре и объясняет: «Шлезингер полностью настроен против русских. Они с Фуркадом дестабилизируют ситуацию в биатлоне». После чего обвиняет чешского биатлониста, говоря об абсурдности его аргументации по отношению к России.

«Мы не хотим этот чемпионат мира»

У Шлезингера другое мнение на этот счет.



Он вспоминает, как в Хохфильцене президент Союза биатлонистов России заявил, что теперь враг номер один для русских — это чехи.



«Он говорит, что мы отвергнутые, что Тюмень нас лишила чемпионата мира. Но мы не хотим этот чемпионат мира. Иржи Хамза говорил об этом неоднократно. Россия — это страна с определенно самым большим числом допинговых случаев в биатлоне за последние годы. Мы решаем большую проблему с их допингом, а русские обвиняют других. Если у них нет никакого самоанализа, что-то неладное происходит у них самих, а не у нас».