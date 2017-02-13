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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28754397/
13 февраля 2017, 13:10 | Биатлон | Чемпионат.com

Велепец: Пидгрушная не вышла на старт, потому что нет смысла

Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец прокомментировал выступление подопечных в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене.

Старший тренер женской сборной Украины по биатлону <span class=error>Урош</span> <span class=error>Велепец</span> прокомментировал выступление подопечных в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене. Увеличить
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Анастасия Меркушина заняла восьмое место, Юлия Джима — 23-е. Елена Пидгрушная не стартовала.

«Настя — молодец. Пусть ногами она ещё не может на равных конкурировать с самыми быстрыми биатлонистками, зато стреляла она просто здорово. В «стойке» Настя по времени стреляла так же быстро, как и в «лёжке». То, что она ходом проигрывала, отыгрывала на рубеже.

А Юля… Нельзя так стоя стрелять. Если ты уже стоишь 35 секунд, то надо стрелять «в ноль», а если 25 секунд, то можно рисковать. Все промахи ушли направо — на полсантиметра. С таким ходом с нулём могла побороться за медаль.

Лена не вышла на старт, потому что нет смысла. С 34-го места было трудно куда-то подняться. Но она нормально себя чувствует, тренируется, готовится к следующим гонкам", — цитирует тренера официальный сайт ФБУ.

1.
Дальмайер Л.
Германия
2.
Домрачева Д.
Беларусь
3.
Коукалова Г.
Чехия
12.02.2017 12:30 Чемпионат мира Гонка преследования (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Лаура Дальмайер Германия 28.02,3
2 Дарья Домрачева Беларусь +11,6
3 Габриэла Коукалова Чехия +16,6
4 Ирина СТАРЫХ Россия +35,9
5 Жюстин Бреза Франция +36,1
6 Мари Дорен-Абер Франция +36,3
7 Кайса Мякяряйнен Финляндия +37,2
8 Анастасия Меркушина Украина +48,5
9 Селия Эмонье Франция +57,7
10 Доротея Вирер Италия +01.02,9
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