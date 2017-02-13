Велепец: Пидгрушная не вышла на старт, потому что нет смысла
Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец прокомментировал выступление подопечных в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене.
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Видимо, что-то случилось...
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Анастасия Меркушина заняла восьмое место, Юлия Джима — 23-е. Елена Пидгрушная не стартовала.
«Настя — молодец. Пусть ногами она ещё не может на равных конкурировать с самыми быстрыми биатлонистками, зато стреляла она просто здорово. В «стойке» Настя по времени стреляла так же быстро, как и в «лёжке». То, что она ходом проигрывала, отыгрывала на рубеже.
А Юля… Нельзя так стоя стрелять. Если ты уже стоишь 35 секунд, то надо стрелять «в ноль», а если 25 секунд, то можно рисковать. Все промахи ушли направо — на полсантиметра. С таким ходом с нулём могла побороться за медаль.
Лена не вышла на старт, потому что нет смысла. С 34-го места было трудно
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|12.02.2017 12:30
|Чемпионат мира
|Гонка преследования (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Лаура Дальмайер
|Германия
|28.02,3
|2
|Дарья Домрачева
|Беларусь
|+11,6
|3
|Габриэла Коукалова
|Чехия
|+16,6
|4
|Ирина СТАРЫХ
|Россия
|+35,9
|5
|Жюстин Бреза
|Франция
|+36,1
|6
|Мари Дорен-Абер
|Франция
|+36,3
|7
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|+37,2
|8
|Анастасия Меркушина
|Украина
|+48,5
|9
|Селия Эмонье
|Франция
|+57,7
|10
|Доротея Вирер
|Италия
|+01.02,9
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