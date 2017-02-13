Велепец: Пидгрушная не вышла на старт, потому что нет смысла

Анастасия Меркушина заняла восьмое место, Юлия Джима — 23-е. Елена Пидгрушная не стартовала.



«Настя — молодец. Пусть ногами она ещё не может на равных конкурировать с самыми быстрыми биатлонистками, зато стреляла она просто здорово. В «стойке» Настя по времени стреляла так же быстро, как и в «лёжке». То, что она ходом проигрывала, отыгрывала на рубеже.



А Юля… Нельзя так стоя стрелять. Если ты уже стоишь 35 секунд, то надо стрелять «в ноль», а если 25 секунд, то можно рисковать. Все промахи ушли направо — на полсантиметра. С таким ходом с нулём могла побороться за медаль.

Лена не вышла на старт, потому что нет смысла. С 34-го места было трудно куда-то подняться. Но она нормально себя чувствует, тренируется, готовится к следующим гонкам", — цитирует тренера официальный сайт ФБУ.