Меркушина: На пристрелке я даже стреляла в край щита. Это был тихий ужас
Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина прокомментировала своё выступление в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Она заняла восьмое место.
«Я сегодня очень медленно подходила к стрельбе. Это сыграло свою роль в том, что я стреляла быстро и чисто. Я была настроена не победить, а удержаться, поэтому не нервничала. Очень удивлена такой стрельбой ещё и потому, что вчера на пристрелке у меня абсолютно ничего не получалось — я даже стреляла в край щита. Это был тихий ужас. Но, видно, на всё воля божья, и сегодня всё сложилось идеально для меня.
Я старалась первую половину круга держаться с группой, а потом шла в своём режиме, чтобы подойти к стрельбе в нормальном состоянии. На последнем круге не получилось удержаться со спортсменками, с которыми вышла вместе с рубежа. Это была и тактическая ошибка, и кондиций не хватило. Наверное, не в оптимальной форме я
Никогда ещё не бежала
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|12.02.2017 12:30
|Чемпионат мира
|Гонка преследования (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Лаура Дальмайер
|Германия
|28.02,3
|2
|Дарья Домрачева
|Беларусь
|+11,6
|3
|Габриэла Коукалова
|Чехия
|+16,6
|4
|Ирина СТАРЫХ
|Россия
|+35,9
|5
|Жюстин Бреза
|Франция
|+36,1
|6
|Мари Дорен-Абер
|Франция
|+36,3
|7
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|+37,2
|8
|Анастасия Меркушина
|Украина
|+48,5
|9
|Селия Эмонье
|Франция
|+57,7
|10
|Доротея Вирер
|Италия
|+01.02,9
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