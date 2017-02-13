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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
13 февраля 2017, 11:50 | Биатлон | Чемпионат.com

Меркушина: На пристрелке я даже стреляла в край щита. Это был тихий ужас

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина прокомментировала своё выступление в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене.

Украинская <span class=error>биатлонистка</span> Анастасия <span class=error>Меркушина</span> прокомментировала своё выступление в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене. Увеличить
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Она заняла восьмое место.

«Я сегодня очень медленно подходила к стрельбе. Это сыграло свою роль в том, что я стреляла быстро и чисто. Я была настроена не победить, а удержаться, поэтому не нервничала. Очень удивлена такой стрельбой ещё и потому, что вчера на пристрелке у меня абсолютно ничего не получалось — я даже стреляла в край щита. Это был тихий ужас. Но, видно, на всё воля божья, и сегодня всё сложилось идеально для меня.

Я старалась первую половину круга держаться с группой, а потом шла в своём режиме, чтобы подойти к стрельбе в нормальном состоянии. На последнем круге не получилось удержаться со спортсменками, с которыми вышла вместе с рубежа. Это была и тактическая ошибка, и кондиций не хватило. Наверное, не в оптимальной форме я всё-таки. Ничего, будем это иметь в виду на следующий год. Но считаю, что в этих двух гонках мне удалось показать феноменальные результаты. Теперь хочу просто расслабиться и получать удовольствие от оставшихся гонок. Я уже, думаю, выполнила максимальные задачи. Буду бежать, не пытаясь выиграть, а с мыслью просто отработать.

Никогда ещё не бежала масс-старт, хочу получить море удовольствия от него. Приятно ощущать, что ты уже в топ-30. Это реально классно!" — цитирует Меркушину официальный сайт ФБУ.

1.
Дальмайер Л.
Германия
2.
Домрачева Д.
Беларусь
3.
Коукалова Г.
Чехия
12.02.2017 12:30 Чемпионат мира Гонка преследования (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Лаура Дальмайер Германия 28.02,3
2 Дарья Домрачева Беларусь +11,6
3 Габриэла Коукалова Чехия +16,6
4 Ирина СТАРЫХ Россия +35,9
5 Жюстин Бреза Франция +36,1
6 Мари Дорен-Абер Франция +36,3
7 Кайса Мякяряйнен Финляндия +37,2
8 Анастасия Меркушина Украина +48,5
9 Селия Эмонье Франция +57,7
10 Доротея Вирер Италия +01.02,9
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