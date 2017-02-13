С. Старых: Ирина на чемпионате мира будет бежать все оставшиеся гонки

В спринте она заняла 24-е место, в гонке преследования — четвёртое.



«Нельзя сказать, что мы были уверены в успешном выступлении Иры в Австрии. Но очень надеялись на это и верили. Конечно, гордимся тем, что она на равных бьётся с лидерами мирового биатлона.



Готова она хорошо. Плюс тренеры сборной наверняка порой дают ей отдых в тренировочном процессе, что правильно в ситуации, когда старты идут один за другим. Ирина на чемпионате мира будет бежать все оставшиеся гонки. Силы ей пригодятся. В этой ситуации хорошо, что сейчас в Австрии будет два дня отдыха.

В гонке преследования было заметно, что у неё хорошо готовы лыжи. Лучше, чем у соперниц. Она выкатились со спуска на хорошей скорости и уже не позволила себя обойти. Ирина не только стабильно стреляет, но и функционально готова прилично", — цитирует Старых «Тюменская арена».