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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
13 февраля 2017, 11:34 | Биатлон | Чемпионат.com

С. Старых: Ирина на чемпионате мира будет бежать все оставшиеся гонки

Отец мужа российской биатлонистки Ирины Старых Сергей Старых, работающий тренером в Увате, прокомментировал выступление Ирины на старте чемпионата мира в Хохфильцене.

В спринте она заняла 24-е место, в гонке преследования — четвёртое.

«Нельзя сказать, что мы были уверены в успешном выступлении Иры в Австрии. Но очень надеялись на это и верили. Конечно, гордимся тем, что она на равных бьётся с лидерами мирового биатлона.

Готова она хорошо. Плюс тренеры сборной наверняка порой дают ей отдых в тренировочном процессе, что правильно в ситуации, когда старты идут один за другим. Ирина на чемпионате мира будет бежать все оставшиеся гонки. Силы ей пригодятся. В этой ситуации хорошо, что сейчас в Австрии будет два дня отдыха.

В гонке преследования было заметно, что у неё хорошо готовы лыжи. Лучше, чем у соперниц. Она выкатились со спуска на хорошей скорости и уже не позволила себя обойти. Ирина не только стабильно стреляет, но и функционально готова прилично", — цитирует Старых «Тюменская арена».
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