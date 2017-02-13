Гонка преследования: украинский прорыв и «золото» Фуркада

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Стартовав с третьей позиции лидер сезона Мартен Фуркад финишировал с флагом, сообщает «Сегодня».

Преимущество над преследователями было огромным.

Это первое «золото» Фуркада на ЧМ-2017 и одиннадцатое в истории.

Фуркад стал первым в истории биатлонистом, выигравшим личное золото на 7 главных стартах подряд.

За другие комплекты наград борьба шла до самого финиша. Более молодой Йоханнес Бё обогнал ветерана Оле-Эйнара Бьорндалена и взял свое второе «серебро» в Хохфильцене.

Отличную гонку выдали укранские биатлонисты. Дмитрий Пидручный с 28-го места поднялся на 14-е, а Сергей Семенов с 41-го на 15-е.

Результаты гонки преследования:

1. Мартен Фуркад (Франция) — 30.16,9 (0+0+0+1)

2. Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) — +22,8 (1+1+1+0)

3. Оле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) — +25,6 (0+0+0+1)

…

14. Дмитрий Пидручный — +1.43,2 (1+0+1+0)

15. Сергей Семенов — +1.43,6 (0+0+1+0)

45. Александр Жирный — +3.46,6 (1+0+0+1).

Фото: Biathlon.com.ua