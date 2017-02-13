Гонка преследования: украинский прорыв и «золото» Фуркада
В Хохфильцене прошла мужская гонка преследования чемпионата мира по биатлону.
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Стартовав с третьей позиции лидер сезона Мартен Фуркад финишировал с флагом, сообщает «Сегодня».
Преимущество над преследователями было огромным.
Это первое «золото» Фуркада на ЧМ-2017 и одиннадцатое в истории.
Фуркад стал первым в истории биатлонистом, выигравшим личное золото на 7 главных стартах подряд.
За другие комплекты наград борьба шла до самого финиша. Более молодой Йоханнес Бё обогнал ветерана
Отличную гонку выдали укранские биатлонисты. Дмитрий Пидручный с 28-го места поднялся на 14-е, а Сергей Семенов с 41-го на 15-е.
Результаты гонки преследования:
1. Мартен Фуркад (Франция) — 30.16,9 (0+0+0+1)
2. Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) — +22,8 (1+1+1+0)
3.
…
14. Дмитрий Пидручный — +1.43,2 (1+0+1+0)
15. Сергей Семенов — +1.43,6 (0+0+1+0)
45. Александр Жирный — +3.46,6 (1+0+0+1).
Фото: Biathlon.com.ua
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