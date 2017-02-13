Сергей Тарасов: Посмотрел три минуты шоу на Первом канале. Стало противно
Олимпийский чемпион Сергей Тарасов — о первых днях чемпионата мира, скандале с Мартеном Фуркадом и его освещении на ТВ.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Сергей, подведем итоги четырех дней чемпионата мира. Начнем с главного скандала, назовем его «Россия против Фуркада». Итак, француз начал первым — задел Логинова во время смешанной эстафеты.
— Ничего там страшного не было, хотя, Фуркад поступил, безусловно, не красиво. Но вот раздувать это на весь мир точно не стоило, тем более в нынешних условиях. Сами нагнетаем обстановку.
— Затем Фуркад подрезал Шипулина…
— Что значит подрезал? Фуркад делал все по правилам. Он выбрал себе коридор. Тренер нашей сборной Рикко Гросс совершенно правильно прокомментировал этот эпизод. Фуркад шел первым и выбрал для себя лыжню. Если бы Шипулин сравнялся с ним раньше, не дал бы возможности менять французу дорожку.
— Но считается, что в биатлоне так делать нельзя, это неспортивно…
— В лыжах можно, а почему же нельзя в биатлоне?! Надо было Антону раньше перескакивать вправо, закрывать коридор и никаких проблем не возникло бы.
— С Фуркадом разобрались. Затем наши учудили — не пожали ему руку на подиуме…
— А вот это вообще случай из ряда вот выходящий! Совершенно некрасивый поступок. Тем более Логинову не надо этого делать. Он после двух лет вернулся, и, получается, начал с того, что не пожал руку сопернику на пьедестале. Я вообще подобного случая не припомню.
— Ну, это можно списать на нервы. Только что завершилась гонка, Фуркад вел себя во время нее не очень…
— Да какая разница! Такого еще не было, чтобы не пожать руку на пьедестале.
— Ну
— Конечно, слава Богу. Но не надо такого делать в принципе. Мы сами нагнетаем обстановку среди наших болельщиков.
— С другой стороны — какой дополнительный пиар получил биатлон.
— Да, пиар хороший, но нездоровый. Даже на Первом канале этот инцидент обсуждали в
— До конца досмотрели?
— Нет, три минуты посмотрел, мне стало противно, и выключил телевизор. Они нагнетают истерию на всю страну: мол, нас кругом обижают, все против нас. Но иностранцы это тоже читают, все эти отклики болельщиков, соцсети. После этого к нашим спортсменам точно лучше не станут относиться.
— Хочу спросить прямо: Мартен Фуркад — гений?
— Он сейчас намного сильнее всех. Смотрите, как многие приходят на финиш и падают. А некоторым даже плохо становится. А Фуркад после финиша на ходу снимает лыжи — и спокойно идет.
— Он тренируется больше всех, от природы такой выносливый?
— Конечно, от природы.
— Это как эфиопские стайеры: у себя босиком бегают, а потом приезжают на Олимпиаду и все выигрывают?
— Ну примерно так, — смеется Сергей. — Бьорндален в свое время был выше всех на голову, сейчас такой Фуркад.
— Вернемся к чемпионату мира. Пока наши девушки не впечатляют, как ожидалось.
— Ну, почему? Старых очень порадовала. Если б Акимова получше отстреляла, могла быть в призах. Прогресс есть. Если обе в
— У нас давно нет побед на чемпионате мира в индивидуальных гонках. Вроде бы и команда у мужчин очень неплохая. Пора выигрывать.
— Согласен, пора. А насчет, что давно нет побед, значит, тренеры такие — не могут много лет подвести команду на пике формы к основному старту.
Состав сборной России на ЧМ:
Мужчины: Антон Бабиков, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Максим Цветков, Антон Шипулин.
Женщины: Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter