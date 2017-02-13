С Фуркадом помирились. Осталось его обогнать

Вчера в австрийском Хохфильцене завершилась первая часть чемпионата мира. По итогам 5 гонок из 11 в активе сборной России — одна бронзовая медаль в смешанной эстафете и примирение с Мартеном Фуркадом. Конфликт с французом на прошлой неделе привлек к биатлону внимание всей страны, но не помог нашей команде совершить прорыв в спортивных результатах. Хохфильцен-2017. Пока без личных медалей.

Конфликт нашего капитана Антона Шипулина с Фуркадом внезапно дал биатлону тысячи новых зрителей. Людей, которым не столь интересны бег и стрельба, как история о том, что какой-то наглый француз задирался, а благородный русский ему отвечает. Пожалуй, впервые скандал затронул не чисто спортивные темы и даже не вопросы допинга, а общечеловеческие ценности. Потому и валятся биатлонные форумы от резкого наплыва посетителей, а любая статья, где в заголовке присутствуют Шипулин и Фуркад, собирает в интернете больше просмотров, чем горячие футбольные новости.

Увы, в спорте количество далеко не всегда перетекает в качество. Шипулин с Фуркадом после субботнего спринта пожали друг другу руки, и для полного успокоения публики французу осталось расцеловаться с Александром Логиновым. Это, конечно, вряд ли произойдет в Хохфильцене, но наверняка и столь резких поступков, как уход с церемонии награждения, мы больше не увидим. Биатлонная семья перемолола конфликт внутри себя и сосредоточилась на чемпионате мира. Болельщики могут выбирать: вернуться к просмотру мыльных опер либо смотреть чистый спорт, без ауры скандала.

У ШИПУЛИНА ЕЩЕ ВСЕ ВПЕРЕДИ

Впрочем, часть из тех, кто включил телевизор ради битвы русских с французами, наверняка с биатлоном останется. Уж больно увлекательное это зрелище, даже когда за медали сражаются два норвежца — как, например, Йоханнес Бе с Оле Эйнаром Бьорндаленом в воскресной гонке преследования. Это, наверное, и есть главный положительный эффект от скандального старта чемпионата в Хохфильцене. Жаль только, что в результате этого совершенно ненужного нервного напряжения Антон Шипулин пока остается без личной награды, которую абсолютно заслуживает.

Для спорта к сожалению, а для жизни, скорее всего, к счастью, наш Антон — совершенно другой человек, чем тот же Фуркад. Словесные пикировки в соцсетях, цирк рукопожатиями на церемонии награждения и прочее Фуркада-младшего только заводили. Мартен уже не впервые доказывает, что способен впитывать и обращать себе на благо любую энергию, в том числе и негативную.

Шипулин — человек совершенно иного склада. Сомневающийся в себе, думающий об ответственности за команду. Не исключено, что, сохрани Антон душевную энергию при себе, провального спринта и обидной гонки преследования, где от медали отделил один выстрел в габарит, могло бы и не быть. Третий лыжный ход в воскресной гонке доказал, что наш лидер находится в очень хорошей форме. Хорошо, что у Шипулина на этом чемпионате мира еще будут шансы показать себя в относительно спокойной обстановке.

Одна медаль в смешанной эстафете на экваторе чемпионата мира — нормальный для нынешней команды результат. Если не брать Олимпийские игры в Сочи, одна-две медали — наш объективный уровень на сегодняшний день. Год назад за весь мировой форум наград у нас вообще не было. Два года назад имелись сенсационная победа Екатерины Юрловой и серебро от Шипулина. В 2013-м тот же Шипулин завоевал серебро и бронзу — и на этом все.

Последний раз больше двух медалей на чемпионате мира мы выигрывали в Ханты-Мансийске в 2011 году. Правда, тогда этот результат (три серебра, и все от мужской команды) сочли провальным. Тренерский штаб практически в полном составе отправился в отставку. С тех пор сменилось и руководство федерации, и еще несколько тренеров, и даже во многом состав команды. Но лучше, как мы видим, не стало. В Хохфильцене, за редким исключением, выигрывают медали те, кто был в лидерах и по сезону. Тот же Фуркад, чешка Коукалова и немка Дальмайер, Йоханнес Бе и другие.

ХОЖДЕНИЕ ПО ГРАНИ

Впрочем, может работать и тактика точечной подготовки. Дарья Домрачева и Оле Эйнар Бьорндален это доказали — хотя оба в лучшие годы успели побывать и безусловными фаворитами. Но теперь обстоятельства диктуют иное: Оле Эйнару по паспорту уже 42, а Дарья только этой осенью стала мамой. По ходу этого сезона ни одному из них не удавалось подняться на подиум Кубка мира. Но в гонках преследования призерами синхронно стали оба — и это далеко не случайность.

Грамотная, просчитанная по дням подготовка к главному старту вполне способна дать результат. Но тогда это действительно должна быть тончайшая работа, с привлечением лучших научных данных, постоянным анализом собственного самочувствия. При желании вписать в нее можно что угодно, даже, как показывает практика, совместную жизнь с четырехмесячным ребенком и кормление грудью. Но все эти обстоятельства обязаны быть не экстренными, а частью плана, с продуманными и предсказуемыми последствиями.

Российская же команда постоянно словно ходит по грани. Екатерина Глазырина, о проблемах которой говорили еще с начала сезона, сначала зачем-то отправилась на чемпионат мира, а потом экстренно оттуда уехала, оставив команду практически без запасных. Максим Цветков почему-то раньше времени спустился с гор — а в результате был 69-м в спринте и в преследование вообще не попал. Открытие сезона Антон Бабиков пока на чемпионате не похож на себя, и внятных объяснений этому мы пока не слышали.

Впрочем, впереди еще половина чемпионата мира. А задачу-минимум, то есть выиграть медаль, команда все-таки выполнила. А шансы дотянуться до максимума у нас тоже, несмотря ни на что, весьма неплохи. Конфликт с Фуркадом — в прошлом. Теперь пора доказывать свою состоятельность на лыжне и стрельбище.

Наталья МАРЬЯНЧИК