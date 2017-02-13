С Фуркадом помирились. Осталось его обогнать
По итогам 5 гонок ЧМ в активе сборной России — одна бронза и примирение с Фуркадом.
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Видимо, что-то случилось...
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Вчера в австрийском Хохфильцене завершилась первая часть чемпионата мира. По итогам 5 гонок из 11 в активе сборной России — одна бронзовая медаль в смешанной эстафете и примирение с Мартеном Фуркадом. Конфликт с французом на прошлой неделе привлек к биатлону внимание всей страны, но не помог нашей команде совершить прорыв в спортивных результатах. Хохфильцен-2017. Пока без личных медалей.
Конфликт нашего капитана Антона Шипулина с Фуркадом внезапно дал биатлону тысячи новых зрителей. Людей, которым не столь интересны бег и стрельба, как история о том, что
Увы, в спорте количество далеко не всегда перетекает в качество. Шипулин с Фуркадом после субботнего спринта пожали друг другу руки, и для полного успокоения публики французу осталось расцеловаться с Александром Логиновым. Это, конечно, вряд ли произойдет в Хохфильцене, но наверняка и столь резких поступков, как уход с церемонии награждения, мы больше не увидим. Биатлонная семья перемолола конфликт внутри себя и сосредоточилась на чемпионате мира. Болельщики могут выбирать: вернуться к просмотру мыльных опер либо смотреть чистый спорт, без ауры скандала.
У ШИПУЛИНА ЕЩЕ ВСЕ ВПЕРЕДИ
Впрочем, часть из тех, кто включил телевизор ради битвы русских с французами, наверняка с биатлоном останется. Уж больно увлекательное это зрелище, даже когда за медали сражаются два норвежца — как, например, Йоханнес Бе с Оле Эйнаром Бьорндаленом в воскресной гонке преследования. Это, наверное, и есть главный положительный эффект от скандального старта чемпионата в Хохфильцене. Жаль только, что в результате этого совершенно ненужного нервного напряжения Антон Шипулин пока остается без личной награды, которую абсолютно заслуживает.
Для спорта к сожалению, а для жизни, скорее всего, к счастью, наш Антон — совершенно другой человек, чем тот же Фуркад. Словесные пикировки в соцсетях, цирк рукопожатиями на церемонии награждения и прочее
Шипулин — человек совершенно иного склада. Сомневающийся в себе, думающий об ответственности за команду. Не исключено, что, сохрани Антон душевную энергию при себе, провального спринта и обидной гонки преследования, где от медали отделил один выстрел в габарит, могло бы и не быть. Третий лыжный ход в воскресной гонке доказал, что наш лидер находится в очень хорошей форме. Хорошо, что у Шипулина на этом чемпионате мира еще будут шансы показать себя в относительно спокойной обстановке.
Одна медаль в смешанной эстафете на экваторе чемпионата мира — нормальный для нынешней команды результат. Если не брать Олимпийские игры в Сочи,
Последний раз больше двух медалей на чемпионате мира мы выигрывали в
ХОЖДЕНИЕ ПО ГРАНИ
Впрочем, может работать и тактика точечной подготовки. Дарья Домрачева и Оле Эйнар Бьорндален это доказали — хотя оба в лучшие годы успели побывать и безусловными фаворитами. Но теперь обстоятельства диктуют иное: Оле Эйнару по паспорту уже 42, а Дарья только этой осенью стала мамой. По ходу этого сезона ни одному из них не удавалось подняться на подиум Кубка мира. Но в гонках преследования призерами синхронно стали оба — и это далеко не случайность.
Грамотная, просчитанная по дням подготовка к главному старту вполне способна дать результат. Но тогда это действительно должна быть тончайшая работа, с привлечением лучших научных данных, постоянным анализом собственного самочувствия. При желании вписать в нее можно что угодно, даже, как показывает практика, совместную жизнь с четырехмесячным ребенком и кормление грудью. Но все эти обстоятельства обязаны быть не экстренными, а частью плана, с продуманными и предсказуемыми последствиями.
Российская же команда постоянно словно ходит по грани. Екатерина Глазырина, о проблемах которой говорили еще с начала сезона, сначала
Впрочем, впереди еще половина чемпионата мира. А
Наталья МАРЬЯНЧИК
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