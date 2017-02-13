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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
13 февраля 2017, 3:18 | Биатлон | Чемпионат.com

Фуркад установил рекорд по количеству ЧМ и ОИ подряд с золотыми медалями

Француз Мартен Фуркад стал первым биатлонистом в истории, которому удалось завоевать личную золотую медаль на семи подряд чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Француз Мартен Фуркад стал первым биатлонистом в истории которому удалось завоевать личную золотую медаль на семи подряд чемпионатах мира и Олимпийских играх. Увеличить
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Предыдущее достижение принадлежало немецкому спортсмену Франку Ульриху, который завоёвывал награды высшего достоинства на шести главных стартах подряд.

Фуркад одержал победу в гонке преследования на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене (Австрия). В спринте, который состоялся вчера, 11 февраля, Мартен стал обладателем бронзовой медали, пропустив вперёд немца Беннедикта Долля и норвежца Йоханнеса Бё.
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