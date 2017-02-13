Фуркад установил рекорд по количеству ЧМ и ОИ подряд с золотыми медалями
Француз Мартен Фуркад стал первым биатлонистом в истории, которому удалось завоевать личную золотую медаль на семи подряд чемпионатах мира и Олимпийских играх.
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Предыдущее достижение принадлежало немецкому спортсмену Франку Ульриху, который завоёвывал награды высшего достоинства на шести главных стартах подряд.
Фуркад одержал победу в гонке преследования на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене (Австрия). В спринте, который состоялся вчера, 11 февраля, Мартен стал обладателем бронзовой медали, пропустив вперёд немца Беннедикта Долля и норвежца Йоханнеса Бё.
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