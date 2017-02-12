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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
12 февраля 2017, 22:55 | Биатлон | Р-Спорт

Васильев: Любому бы дожить до возраста Бьорндалена, а он соревнуется

МОСКВА, 12 фев — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален продолжает так восхищать публику, что не остается никаких комментариев, ведь не каждому дано дожить до его возраста, а он продолжается профессиональную карьеру, заявил агентству «Р-Спорт» двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

43-летний Бьорндален в воскресенье выиграл бронзу в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону, проходящем в австрийском Хохфильцене.

«Бьорндален в очередной раз всех поразил. Это просто невероятно, “ноу комментс”! Любому просто бы дожить до таких лет, а он соревнуется. Но, по-моему, Бьорндален и сам не знает, когда он закончит. Только господь бог в курсе. Многие даже с иронией смотрят на него, но восхищаются. Все-таки у человека есть предел, но Бьорндален никак не может остановиться», — сказал Васильев.
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