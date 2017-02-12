Васильев: Любому бы дожить до возраста Бьорндалена, а он соревнуется

43-летний Бьорндален в воскресенье выиграл бронзу в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону, проходящем в австрийском Хохфильцене.

«Бьорндален в очередной раз всех поразил. Это просто невероятно, “ноу комментс”! Любому просто бы дожить до таких лет, а он соревнуется. Но, по-моему, Бьорндален и сам не знает, когда он закончит. Только господь бог в курсе. Многие даже с иронией смотрят на него, но восхищаются. Все-таки у человека есть предел, но Бьорндален никак не может остановиться», — сказал Васильев.