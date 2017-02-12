Васильев: Шипулин очень красиво провел гонку преследования

Шипулин в воскресенье занял четвертое место в гонке преследования, стартовав с 21-й позиции после неудачного выступления в спринте в субботу.

«Шипулин очень красиво провел эту гонку, — сказал Васильев по телефону. — Очень важно, что он справился со стрельбой, хотя несколько обидным был его промах сегодня. Но от самой гонки Шипулина в целом очень неплохие ощущения остались».

Другой россиянин Евгений Гараничев стал в воскресенье 20-м, а Антон Бабиков финишировал 39-м. «К сожалению, я не очень рассчитывал на успех Гараничева, который не слишком успешно проводит контактные гонки. Жаль, что он не стал атаковать соперников, имея хорошую позицию. А у Бабикова гонка совсем не сложилась», — отметил собеседник агентства.