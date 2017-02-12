Васильев: Шипулин очень красиво провел гонку преследования
МОСКВА, 12 фев —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Россиянин Антон Шипулин очень красиво провел гонку преследования на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, заявил агентству «Р-Спорт» двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.
Шипулин в воскресенье занял четвертое место в гонке преследования, стартовав с 21-й позиции после неудачного выступления в спринте в субботу.
«Шипулин очень красиво провел эту гонку, — сказал Васильев по телефону. — Очень важно, что он справился со стрельбой, хотя несколько обидным был его промах сегодня. Но от самой гонки Шипулина в целом очень неплохие ощущения остались».
Другой россиянин Евгений Гараничев стал в воскресенье 20-м, а Антон Бабиков финишировал 39-м. «К сожалению, я не очень рассчитывал на успех Гараничева, который не слишком успешно проводит контактные гонки. Жаль, что он не стал атаковать соперников, имея хорошую позицию. А у Бабикова гонка совсем не сложилась», — отметил собеседник агентства.
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