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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
12 февраля 2017, 21:25 | Биатлон | Р-Спорт

Круглов: Психологический груз мешает Шипулину

МОСКВА, 12 фев — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Чрезмерное желание добиться высокого результата на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене и чувство ответственности мешают лидеру сборной России Антону Шипулину, заявил агентству «Р-Спорт» призер Олимпийских игр и четырехкратный чемпион мира Николай Круглов.

Шипулин в воскресенье занял четвертое место в гонке преследования, стартовав с 21-й позиции после неудачного выступления в спринте в субботу.

«Ситуация двоякая. С одной стороны занять четвертое место на чемпионате мира очень почетно, это очень хороший результат. Но с другой стороны, наверное, все-таки для Антона сегодня уже четвертое место если не неудача, то не вполне реализованные планы и амбиции. На мой взгляд, гонка в целом для Антона сложилась достаточно хорошо, и единственное, что ему, на мой взгляд, сейчас мешает — это внутренний психологический груз, который Антон, возможно, сам себе нагрузил», — сказал Круглов по телефону.

«Это мысли и ответственность перед кем-то за хороший результат. Видно, что он очень хочет показать свои возможности в полном объеме, он вполне вправе рассчитывать на какие-то медали с этого чемпионата мира. И он сам осознает и понимает, что он может это сделать. Но это, может, излишние желание и ответственность мешают достижению более высокого результат», — подчеркнул эксперт.

По мнению Круглова, в оставшихся гонках российские биатлонисты вправе рассчитывать на успех. «Перспективы у нас более чем достойные, особенно в эстафете. Я думаю, и в индивидуальной гонке мы будем выглядеть неплохо. Есть еще и масс-старт, в котором наши ребята могли бы очень неплохо себя проявить, учитывая, что это контактная дисциплина. Я бы смотрел в будущее с оптимизмом, нежели с негативным ожиданиями», — признался собеседник агентства.

Круглов также отметил возросший за последние годы уровень конкуренции в мировом биатлоне. «Мне, как профессионалу, совершенно очевидно, насколько за последние годы возросла конкуренция в биатлоне. Мы видим достаточно большое количество спортсменов и спортсменок, выступающих на очень приличном уровне. И малейшая ошибка на стрельбе или малейшие ухудшения физических ощущений сразу же приводят к довольному серьезному западению и по времени, и по местам. Но это спорт, и к этому нужно адекватно относиться. Сегодня можно попасть в призы только в том случае, если ты сделал максимум того, что ты можешь», — полагает эксперт.
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