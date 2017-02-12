Круглов: Психологический груз мешает Шипулину

Шипулин в воскресенье занял четвертое место в гонке преследования, стартовав с 21-й позиции после неудачного выступления в спринте в субботу.

«Ситуация двоякая. С одной стороны занять четвертое место на чемпионате мира очень почетно, это очень хороший результат. Но с другой стороны, наверное, все-таки для Антона сегодня уже четвертое место если не неудача, то не вполне реализованные планы и амбиции. На мой взгляд, гонка в целом для Антона сложилась достаточно хорошо, и единственное, что ему, на мой взгляд, сейчас мешает — это внутренний психологический груз, который Антон, возможно, сам себе нагрузил», — сказал Круглов по телефону.

«Это мысли и ответственность перед кем-то за хороший результат. Видно, что он очень хочет показать свои возможности в полном объеме, он вполне вправе рассчитывать на какие-то медали с этого чемпионата мира. И он сам осознает и понимает, что он может это сделать. Но это, может, излишние желание и ответственность мешают достижению более высокого результат», — подчеркнул эксперт.

По мнению Круглова, в оставшихся гонках российские биатлонисты вправе рассчитывать на успех. «Перспективы у нас более чем достойные, особенно в эстафете. Я думаю, и в индивидуальной гонке мы будем выглядеть неплохо. Есть еще и масс-старт, в котором наши ребята могли бы очень неплохо себя проявить, учитывая, что это контактная дисциплина. Я бы смотрел в будущее с оптимизмом, нежели с негативным ожиданиями», — признался собеседник агентства.

Круглов также отметил возросший за последние годы уровень конкуренции в мировом биатлоне. «Мне, как профессионалу, совершенно очевидно, насколько за последние годы возросла конкуренция в биатлоне. Мы видим достаточно большое количество спортсменов и спортсменок, выступающих на очень приличном уровне. И малейшая ошибка на стрельбе или малейшие ухудшения физических ощущений сразу же приводят к довольному серьезному западению и по времени, и по местам. Но это спорт, и к этому нужно адекватно относиться. Сегодня можно попасть в призы только в том случае, если ты сделал максимум того, что ты можешь», — полагает эксперт.