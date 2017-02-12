Круглов: Психологический груз мешает Шипулину
МОСКВА, 12 фев —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Чрезмерное желание добиться высокого результата на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене и чувство ответственности мешают лидеру сборной России Антону Шипулину, заявил агентству «Р-Спорт» призер Олимпийских игр и четырехкратный чемпион мира Николай Круглов.
Шипулин в воскресенье занял четвертое место в гонке преследования, стартовав с 21-й позиции после неудачного выступления в спринте в субботу.
«Ситуация двоякая. С одной стороны занять четвертое место на чемпионате мира очень почетно, это очень хороший результат. Но с другой стороны, наверное,
«Это мысли и ответственность перед
По мнению Круглова, в оставшихся гонках российские биатлонисты вправе рассчитывать на успех. «Перспективы у нас более чем достойные, особенно в эстафете. Я думаю, и в индивидуальной гонке мы будем выглядеть неплохо. Есть еще и
Круглов также отметил возросший за последние годы уровень конкуренции в мировом биатлоне. «Мне, как профессионалу, совершенно очевидно, насколько за последние годы возросла конкуренция в биатлоне. Мы видим достаточно большое количество спортсменов и спортсменок, выступающих на очень приличном уровне. И малейшая ошибка на стрельбе или малейшие ухудшения физических ощущений сразу же приводят к довольному серьезному западению и по времени, и по местам. Но это спорт, и к этому нужно адекватно относиться. Сегодня можно попасть в призы только в том случае, если ты сделал максимум того, что ты можешь», — полагает эксперт.
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