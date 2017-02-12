Ярошенко: Выплеск энергии ранее не позволил Шипулину выиграть медаль

Шипулин в воскресенье стартовал 21-м, а в итоге финишировал четвертым (отставание от победителя — 33,6 секунды). Призовую тройку составили Фуркад (результат — 30 минут 16,9 секунды), норвежцы Йоханнес Бё (+22,8 секунды) и Уле Эйнар Бьёрндален (+25,6).

«Шипулин очень достойно провел гонку, с дальней позиции поднявшись на четвертое место, — сказал по телефону Ярошенко. — Обидно, что четвертое, но с такого стартового места сложно попасть в призы. Я понимаю — конфликт исчерпан, но в нем больше всех пострадал Антон. Концентрация на таком ответственном старте максимальная, и такие дерганья ни к чему хорошему не приводят. И сегодняшний результат — следствие того, что был конфликт. Ему это точно не пошло на пользу, а выиграли конкуренты. И энергия, которая копилась на протяжении всего подготовительного периода, выплеснулась просто в никуда. И ее не хватило».

В четверг на финише смешанной эстафеты Фуркад подрезал Шипулина, не нарушив при этом правила. Ранее после контакта с французом упал россиянин Александр Логинов. На церемонии награждения после смешанной эстафеты, где россияне стали бронзовыми призерами, а французы серебряными, Шипулин и Логинов не стали пожимать руку Фуркаду, а тот демонстративно покинул пьедестал, но затем вернулся. Позднее Шипулин заявил, что потерял всякое уважение к Фуркаду, но в субботу спортсмены помирились.

Собеседник агентства подчеркнул, что Шипулин не мог не поддержать товарища по команде. «И поскольку Антон — человек ответственный и с большой душой, то не смог не среагировать, — пояснил он. — Многие другие отреагировали бы нейтрально, а Антон — не тот человек, чтобы пройти мимо. За что и поплатился. Думаю, сейчас все нормально, будем ждать медалей — и от него, и от других наших ребят».