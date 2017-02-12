Касперович: Стрельба соперников не оставила шанса биатлонистам РФ в пасьютах

Лучший результат среди российских биатлонисток в женском пасьюте показала Ирина Старых, ставшая четвертой. Россиянка, стартовавшая 24-й, уступила победившей немке Лауре Дальмайер 35,9 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех рубежах. Позже в Хохфильцене прошел мужской пасьют, в котором Антон Шипулин, стартовавший 21-м, также показал четвертый результат. Лидер российской команды допустил один промах и отстал на 33,6 секунды от победившего француза Мартена Фуркада.

«Позиции были сложные, наши соперники не дали нам шанса — стреляли хорошо. Но мы тоже двигались неплохо. Антон показал великолепный результат на финише. И как обычно ему не хватило одного-двух выстрелов. Антон часто попадает в такую ситуацию, когда спортсмены уходят, спешка, приходится догонять. Поэтому чисто психологически он не дорабатывает до конца. Надеемся, что в оставшихся гонках здесь он это преодолеет», — цитирует Касперовича сайт Союза биатлонистов России.

«Девочки сегодня тоже выступили хорошо и в стрелковой части, и по ходу, и по финишному кругу ни к кому претензий нет. Настроение у них очень хорошее. Это выступление дает нам надежду, что мы соберем хорошую команду на эстафету, — добавил тренер. — Мы ожидали от Ирины Старых такого выступления. Знаем ее стрелковые качества. Видели, как она шла по дистанции, помнили, как на чемпионате Европы она бежала. Сегодня у нее великолепно работали лыжи. Тактически грамотно она занимала позицию на дистанции — левую бровку, не пускала соперниц. Хороший результат она показала на финише».

Кроме того, Касперович сообщил, что Ирина Услугина вернулась в Риднау. Услугина была в запасе сборной России, но в пятницу было объявлено, что она заменит в спринтерской гонке Екатерину Глазырину, которую Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном. По итогам спринта Услугина показала лучший результат среди россиянок, заняв 15-е место, а в пасьюте стала 39-й.

«Будем готовить ее к следующим дисциплинам, конкретно к эстафете. Не факт, что она там выступит, — мы будем смотреть результат индивидуальной гонки. После нее будем принимать решение о составе команды», — сказал Касперович.