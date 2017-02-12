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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
12 февраля 2017, 20:02 | Биатлон | Р-Спорт

Подчуфарова, Старых, Акимова, Слепцова выступят в индивидуальной гонке

МОСКВА, 12 фев — Р-Спорт. Ольга Подчуфарова, Ирина Старых, Светлана Слепцова и Татьяна Акимова выступят в составе женской сборной России в индивидуальной гонке на проходящем в австрийском Хохфильцене чемпионате мира по биатлону, сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).

Ольга Подчуфарова Ирина Старых Светлана Слепцова и Татьяна Акимова выступят в составе женской сборной России в индивидуальной гонке на проходящем в австрийском Хохфильцене чемпионате мира по биатлону сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР). Увеличить
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Женская индивидуальная гонка пройдет в среду, 15 февраля и начнется в 16:30 по московскому времени. В состав сборной России на эту гонку не попала Ирина Услугина, которая ранее заменила в российской команде отстраненную от соревнований Екатерину Глазырину.

Чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене завершится 19 февраля. На данный момент в активе сборной России только одна бронзовая медаль, завоеванная в смешанной эстафете.
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