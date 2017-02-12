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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
12 февраля 2017, 17:56 | Биатлон | БЕЛТА

Мартен Фуркад выиграл мужской пасьют на чемпионате мира по биатлону, Сергей Бочарников стал 40-м

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победой француза Мартена Фуркада завершилась мужская гонка преследования на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>12 февраля Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Победой француза Мартена <span class=error>Фуркада</span> завершилась мужская гонка преследования на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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Дистанцию 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами победитель преодолел за 30 мин. 16,9 сек., допустив лишь один промах при последней стрельбе стоя. Серебро завоевал норвежец Йоханнес Бо, отставший от чемпиона на 22,8 сек. (3 промаха), обладателем бронзовой медали стал его легендарный соотечественник Уле-Эйнар Бьорндален (+25,6 сек. ; 1 промах). Единственный представитель Беларуси в мужском пасьюте Сергей Бочарников стартовал 45-м, а финишировал 40-м. Он трижды промахнулся на стрельбище и отстал от победителя на 3 мин. 06,9 сек.

Сегодня в женской гонке преследования трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева завоевала серебряную медаль, уступив только немке Лауре Дальмайер. Для Дарьи Домрачевой, которая в октябре родила дочь, это первая награда после возвращения на лыжню. В прошлые годы лучшая белорусская биатлонистка 6 раз становилась призером мировых первенств. В медальной коллекции Дарьи было два золота чемпионатов мира, три серебра и одна бронза.

На нынешнем чемпионате планеты 13 и 14 февраля выходные дни.

Расписание оставшихся стартов:

15 февраля.

Женская индивидуальная гонка на 15 км.

16 февраля.

Мужская индивидуальная гонка на 20 км.

17 февраля.

Женская эстафета 4×6 км.

18 февраля.

Мужская эстафета 4×7,5 км.

19 февраля.

Женский масс-старт на 12,5 км.

Мужской масс-старт на 15 км.

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