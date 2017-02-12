Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на чемпионате мира
МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Французский биатлонист Мартен Фуркад одержал победу в гонке преследования на чемпионате мира, который проходит в австрийском Хохфильцене.
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Второе место занял норвежец Йоханнес Бе, третье — его соотечественник
Лучшим среди россиян стал Антон Шипулин, финишировавший четвертым.
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|12.02.2017 17:00
|Чемпионат мира
|Гонка преследования (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Мартен Фуркад
|Франция
|30.16,9
|2
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+22,8
|3
|Оле Эйнар Бьорндален
|Норвегия
|+25,6
|4
|Антон ШИПУЛИН
|Россия
|+33,6
|5
|Ондржей Моравец
|Чехия
|+34,0
|6
|Лоуэлл Бэйли
|США
|+34,7
|7
|Красимир Анев
|Болгария
|+38,3
|8
|Юлиан Эберхард
|Австрия
|+48,1
|9
|Тарьей Бе
|Норвегия
|+52,3
|10
|Симон Шемп
|Германия
|+52,4
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