Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28747543/
ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
12 февраля 2017, 17:40 | Биатлон | ТАСС

Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на чемпионате мира

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Французский биатлонист Мартен Фуркад одержал победу в гонке преследования на чемпионате мира, который проходит в австрийском Хохфильцене.

<em>МОСКВА 12 февраля. /ТАСС/.</em> Французский биатлонист Мартен <span class=error>Фуркад</span> одержал победу в гонке преследования на чемпионате мира который проходит в австрийском Хохфильцене. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Второе место занял норвежец Йоханнес Бе, третье — его соотечественник Уле-Эйнар Бьорндален.

Лучшим среди россиян стал Антон Шипулин, финишировавший четвертым.

1.
Фуркад М.
Франция
2.
Бе Й.
Норвегия
3.
Бьорндален О.
Норвегия
12.02.2017 17:00 Чемпионат мира Гонка преследования (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Мартен Фуркад Франция 30.16,9
2 Йоханнес Бе Норвегия +22,8
3 Оле Эйнар Бьорндален Норвегия +25,6
4 Антон ШИПУЛИН Россия +33,6
5 Ондржей Моравец Чехия +34,0
6 Лоуэлл Бэйли США +34,7
7 Красимир Анев Болгария +38,3
8 Юлиан Эберхард Австрия +48,1
9 Тарьей Бе Норвегия +52,3
10 Симон Шемп Германия +52,4
Смотреть полные результаты гонки

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости
12 февраля

Россиянки победили команду Тайваня в матче 2-й Мировой группы Кубка Федерации по теннису

Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на чемпионате мира

Знарок: многие хоккеисты, победившие на шведском этапе Евротура, могут поехать на ЧМ