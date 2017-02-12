Ирина Услугина уехала из расположения сборной России в Риднаун
Российская биатлонистка Ирина Услугина после завершения гонки преследования, где финишировала на 39-м месте, покинула расположение сборной России и отправилась тренироваться в итальянское местечко Риднаун.
«Таков тренерский замысел. По ряду причин штаб команды посчитал целесообразным нахождение Ирины в Риднауне. На её дальнейшее участие в чемпионате мира этот отъезд не повлияет», — сообщил президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов специальному корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову.
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