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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
12 февраля 2017, 17:40 | Биатлон | Чемпионат.com

Ирина Услугина уехала из расположения сборной России в Риднаун

Российская биатлонистка Ирина Услугина после завершения гонки преследования, где финишировала на 39-м месте, покинула расположение сборной России и отправилась тренироваться в итальянское местечко Риднаун.

«Таков тренерский замысел. По ряду причин штаб команды посчитал целесообразным нахождение Ирины в Риднауне. На её дальнейшее участие в чемпионате мира этот отъезд не повлияет», — сообщил президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов специальному корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову.
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