Спортивный директор сборной Норвегии заявил, что команда готова пригласить Дарью Домрачеву для совместных тренировок
Спортивный директор сборной Норвегии Мотен Аа Дьюпвик заявил, что команда готова пригласить трехкратную олимпийскую чемпионку Дарью Домрачеву потренироваться вместе с норвежками.
Мы говорили об этом раньше. Так что снова поднимем этот вопрос, когда приступим к планированию следующего сезона, — цитирует Дьюпвика NRK. Она уже была на сборах с парнями — по случайному совпадению. Мы говорим ей «Добро пожаловать!.
Я очень рад за нее и за Оле. За успехом Дарьи стоит много упорной работы, и сегодня она показала великолепный результат. Надеюсь, это принесет вдохновение в их дом и повлияет на выступления.
Какое у вас сложилось впечатление от их совместных тренировок?
Оле ведь перфекционист с того момента, как он встает утром, и до того, как ложится спать. У меня сложилось впечатление, что они с Дарьей немного похожи. Надеюсь, что мы сможем получше узнать друг друга, потому
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