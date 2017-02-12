Спортивный директор сборной Норвегии заявил, что команда готова пригласить Дарью Домрачеву для совместных тренировок

Мы говорили об этом раньше. Так что снова поднимем этот вопрос, когда приступим к планированию следующего сезона, — цитирует Дьюпвика NRK. Она уже была на сборах с парнями — по случайному совпадению. Мы говорим ей «Добро пожаловать!.



Я очень рад за нее и за Оле. За успехом Дарьи стоит много упорной работы, и сегодня она показала великолепный результат. Надеюсь, это принесет вдохновение в их дом и повлияет на выступления.

Какое у вас сложилось впечатление от их совместных тренировок?