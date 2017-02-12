Бьорндален поздравил Домрачеву с серебром в гонке преследования на ЧМ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Поздравляем тебя, мама! Мы гордимся тобой! Ксения и Уле», — написал спортсмен на своей странице в фейсбуке.

Домрачева совсем недавно вернулась в спорт после рождения дочери, которая появилась на свет 1 октября 2016 года. Уже 6 января 2017 года Дарья впервые после перерыва выступила на этапе Кубка мира в Оберхофе.

<aside name="clb13908197" class="teaser teaser_incontent teaser_facebook"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_facebook"> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FOleEinarBjoerndalen%2Fposts%2F1208986019149475%3A0&width=500" width="500" height="664" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908197.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>