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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28747462/
ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
12 февраля 2017, 17:32 | Биатлон | «Газета.Ру»

Бьорндален поздравил Домрачеву с серебром в гонке преследования на ЧМ

Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален поздравил свою жену, белорусскую биатлонистку Дарью Домрачеву, с успехом в гонке преследования на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене, где та, стартовав 27-й, завоевала серебряную медаль.

Норвежский биатлонист <nobr>Уле-Эйнар</nobr> Бьорндален поздравил свою жену белорусскую <span class=error>биатлонистку</span> Дарью Домрачеву с успехом в гонке преследования на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене где та стартовав 27-й завоевала серебряную медаль. Увеличить
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«Поздравляем тебя, мама! Мы гордимся тобой! Ксения и Уле», — написал спортсмен на своей странице в фейсбуке.

Домрачева совсем недавно вернулась в спорт после рождения дочери, которая появилась на свет 1 октября 2016 года. Уже 6 января 2017 года Дарья впервые после перерыва выступила на этапе Кубка мира в Оберхофе.
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