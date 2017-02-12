Бьорндален поздравил Домрачеву с серебром в гонке преследования на ЧМ
Норвежский биатлонист
Уле-Эйнар Бьорндален поздравил свою жену, белорусскую биатлонистку Дарью Домрачеву, с успехом в гонке преследования на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене, где та, стартовав 27-й, завоевала серебряную медаль.
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«Поздравляем тебя, мама! Мы гордимся тобой! Ксения и Уле», — написал спортсмен на своей странице в фейсбуке.
Домрачева совсем недавно вернулась в спорт после рождения дочери, которая появилась на свет 1 октября 2016 года. Уже 6 января 2017 года Дарья впервые после перерыва выступила на этапе Кубка мира в Оберхофе.
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