Касперович: Мы до сих пор не можем понять, что произошло с Цветковым в спринте

«Стало ли четвёртое место Старых подарком на день рождения? Это ожидаемый подарок. Мы знаем, как она работает на рубеже. Тем более это её гонка, с четырьмя огневыми рубежами. Всё получилось хорошо.



Говорите, ещё накануне должно было быть понятно, что Цветков не готов? Накануне не было понятно, что он не готов. Всё у него складывалось хорошо. Мы до сих пор не можем понять, что произошло», — сказал Касперович в эфире «Матча».