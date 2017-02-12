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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
12 февраля 2017, 17:24 | Биатлон | Чемпионат.com

Касперович: Мы до сих пор не можем понять, что произошло с Цветковым в спринте

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович прокомментировал четвёртое место Ирины Старых в гонке преследования на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене, а также провальное выступление Максима Цветкова в спринте, где он стал 69-м с тремя промахами.

«Стало ли четвёртое место Старых подарком на день рождения? Это ожидаемый подарок. Мы знаем, как она работает на рубеже. Тем более это её гонка, с четырьмя огневыми рубежами. Всё получилось хорошо.

Говорите, ещё накануне должно было быть понятно, что Цветков не готов? Накануне не было понятно, что он не готов. Всё у него складывалось хорошо. Мы до сих пор не можем понять, что произошло», — сказал Касперович в эфире «Матча».
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Подчуфарова, Старых, Слепцова и Акимова побегут в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Россиянки Ольга Подчуфарова, Ирина Старых, Светлана Слепцова и Татьяна Акимова примут участие в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене. Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в Instagram.
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