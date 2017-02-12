Касперович: Мы до сих пор не можем понять, что произошло с Цветковым в спринте
Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович прокомментировал четвёртое место Ирины Старых в гонке преследования на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене, а также провальное выступление Максима Цветкова в спринте, где он стал 69-м с тремя промахами.
«Стало ли четвёртое место Старых подарком на день рождения? Это ожидаемый подарок. Мы знаем, как она работает на рубеже. Тем более это её гонка, с четырьмя огневыми рубежами. Всё получилось хорошо.
Говорите, ещё накануне должно было быть понятно, что Цветков не готов? Накануне не было понятно, что он не готов. Всё у него складывалось хорошо. Мы до сих пор не можем понять, что произошло», — сказал Касперович в эфире «Матча».
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