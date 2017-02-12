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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
12 февраля 2017, 17:09 | Биатлон | ТАСС

Подчуфарова, Старых, Слепцова и Акимова побегут в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Россиянки Ольга Подчуфарова, Ирина Старых, Светлана Слепцова и Татьяна Акимова примут участие в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене. Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в Instagram.

МОСКВА 12 февраля. /ТАСС/. Россиянки Ольга Подчуфарова Ирина Старых Светлана <span class=error>Слепцова</span> и Татьяна <span class=error>Акимова</span> примут участие в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате мира по биатлону который проходит в австрийском Хохфильцене. Об этом сообщил комментатор Матч ТВ Дмитрий <span class=error>Губерниев</span> в Instagram. Увеличить
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«Ольга Подчуфарова, Ирина Старых, Светлана Слепцова и Татьяна Акимова побегут индивидуальную гонку в среду», — написал Губерниев.

Женская индивидуальная гонка на 15 км состоится 15 февраля, начало — 16:30 мск.
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