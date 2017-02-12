Подчуфарова, Старых, Слепцова и Акимова побегут в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович прокомментировал четвёртое место Ирины Старых в гонке преследования на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене, а также провальное выступление Максима Цветкова в спринте, где он стал 69-м с тремя промахами.