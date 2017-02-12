Подчуфарова, Старых, Слепцова и Акимова побегут в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону
МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Россиянки Ольга Подчуфарова, Ирина Старых, Светлана Слепцова и Татьяна Акимова примут участие в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене. Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в Instagram.
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«Ольга Подчуфарова, Ирина Старых, Светлана Слепцова и Татьяна Акимова побегут индивидуальную гонку в среду», — написал Губерниев.
Женская индивидуальная гонка на 15 км состоится 15 февраля, начало — 16:30 мск.
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