Домрачева: После спринта хотела уйти в лес и покричать

Для работающих здесь журналистов десятка стран Дарья Домрачева стала самой желанной персоной после гонки, затмив даже чемпионку Лауру Дальмайер. В течение последующего после награждения часа она раздала десятки интервью телевидению, радио и пишущим журналистам. Спецкор «Чемпионата» вместе с коллегами пообщался с ней вначале в микс-зоне, а затем на официальной пресс-конференции.



— Какие у вас ощущения после гонки?

— После хороших результатов всегда приятные ощущения. По-другому после завоевания серебряной медали не может быть. Эта медаль очень много значит для меня и уверена, что очень дорога тем болельщикам, которые в меня верили и поддерживали. Хочу сказать им огромное спасибо за веру и поддержку. А главное огромное спасибо всей моей команде, всем тренерам и сервису за тот командной дух, которые они создали. Командный дух и поддержка друг друга значат в нашем спорте очень и очень много.



— Какие задачи ставили перед собой до гонки?

— Перед стартом я не задумывалась о каком-либо месте. В итоговом протоколе спринта я была 27-й. Это достаточно далёкий стартовый номер. Я старалась рассматривать эту гонку, как хорошую возможность провести удачную тренировку. Для меня это был отличный шанс провести серьёзную работу над ошибками, допущенными в спринте.

— Насколько вас расстроил результат в спринте?

— Очень сильно. Я даже хотела пойти в лес, выплеснуть эмоции и громко покричать. Этого не понадобилось. Сегодня очень рада, что удалось отстрелять так чисто.



— Когда в последний раз это удавалось?

— Надо просмотреть финишные протоколы. Мне кажется, это было так давно, что я уже не помню.



— Какие чувства у вас были перед последней стойкой?

— Мне удалось сконцентрироваться исключительно на своей стрельбе, что было очень важно сегодня.



— Как оцените своё физическое состояние?

— Хочу сказать, что форма ещё не лучшая из лучших, но чувствую себя на трассе хорошо и уверенно.



— По ходу чемпионата вам ещё удастся прибавить?

— Такие прогнозы я делать не смогу. Буду всячески стараться выкладываться по максимуму.



— Какую цель преследовали на последнем круге? Стремились убежать или догнать?

— Много времени для выбора у меня не было. Приходилось работать по максимуму. Я пыталась догнать Лауру, но не менее важно было удержать небольшой отрыв, который у меня был от третьего места.



— Какова роль Уле-Эйнара Бьорндалена в вашем возвращении?

— Он оказывает мне удивительную поддержку. Я полагаю, что для каждого спортсмена важна поддержка близких и семьи.



— Чему он вас научил?

— Он показал другой подход к тренировкам. Каждый может позавидовать его организованности и способности успевать делать массу вещей и со всем справляться. Он прекрасный спортсмен с огромным опытом. Я могу сказать, что некоторые полезные советы мне очень помогли в нужный момент.



— Сегодня лыжи работали нормально?

— Да и в спринте всё работало хорошо. В начале гонки сегодня на первом круге лыжи ехали чуть помедленнее, а дальше хорошо.



— Кто-то в команде пожаловался на работу лыж после спринта?

— У нас были разные структуры, поэтому могу сказать только о себе: жалоб у меня не было после спринта.



— Решение не стартовать в смешанной эстафете оказалось правильным?

— Я думаю, да. Это было верное решение.



— А после спринта так думали?

— Нет, после спринта я считала, что смешанная эстафета была бы для неё отличным шансом побороться плечом к плечу с другими спортсменками.



— Сегодня вы гарантировали право стартовать в масс-старте. На 15 км будете заявляться?

— Я думаю, что мы всё досконально обсудим с тренерами, но пока в планах стартовать.



— Когда вы возобновили выступления в Оберхофе, верили, что сможете подняться на подиум чемпионата мира?

— Да. Первая гонка в Оберхофе была очень странной для меня. Я словно выпадала из гонки, но от старта к старту стала чувствовать себя лучше и лучше. Самым сложным было сочетать быстрый бег с точной стрельбой, что мне удалось только сегодня. На тренировках у меня были хорошие результаты в стрельбе.



— Почему сегодня внезапно пошла у вас стрельба?

— Рано или поздно мои тренировки должны были дать результат. Сегодня пришло подходящее время.



— Над чем вы работали на сборе в Антхольце?

— Мы проводили по две тренировки в день, как обычно. Важное внимание я уделяла самочувствию. Весь тренировочный план удалось выдержать.



— Когда вы приехали в Хохфильцен, где тренировались?

— 2 февраля я прибыла в Австрию. Специально спустилась чуть раньше сюда. Мы начали подготовку раньше остальных спорных и имели возможность потренироваться.



— Кто сейчас заботится о вашей дочери?

— У нас есть няня, которая в отеле заботится о дочке и полностью проводит с ней время. Также завтра сюда приедет моя мама и они будут по очереди следить за дочкой. Сейчас я уже жду возможности вернуться в отель, встретить дочку и вместе с ней отпраздновать медаль.

— Перед гонкой она не мешала вам спать?

— Нет. Она хорошая и спокойная девочка. Она просыпалась только три раза, чтобы покушать, но это нормально для ребёнка.

— У вас была возможность тренироваться с норвежской командой. Что дал вам этот опыт?

— Вы знаете, что я работала с моим тренером по физподготовке Роггером Груббеном, но с норвежской командой у меня было не так много совместных тренировок. Иногда мы тренировались в одном месте, но по разным программам. У меня ведь особая ситуация, поэтому не может быть таких же тренировок, как у спортсменов, не делавших перерыва в выступлениях. Посмотрим, как мы решим тренироваться на следующий год. Возможно часть сборов я проведу с норвежскими девушками, а другие проведу с белорусской командой. У нас очень хорошая и дружная команда, с которой мне нравится проводить мнение.