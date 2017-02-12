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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
12 февраля 2017, 16:12 | Биатлон | Чемпионат.com

Домрачева: После спринта хотела уйти в лес и покричать

Дарья Домрачева — о поддержке и советах мужа, заботе о дочери, сбывшейся мечте и выпадении из гонки в Оберхофе.

Дарья Домрачева — о поддержке и советах мужа заботе о дочери сбывшейся мечте и выпадении из гонки в <span class=error>Оберхофе</span>. Увеличить
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Для работающих здесь журналистов десятка стран Дарья Домрачева стала самой желанной персоной после гонки, затмив даже чемпионку Лауру Дальмайер. В течение последующего после награждения часа она раздала десятки интервью телевидению, радио и пишущим журналистам. Спецкор «Чемпионата» вместе с коллегами пообщался с ней вначале в микс-зоне, а затем на официальной пресс-конференции.

 — Какие у вас ощущения после гонки?
— После хороших результатов всегда приятные ощущения. По-другому после завоевания серебряной медали не может быть. Эта медаль очень много значит для меня и уверена, что очень дорога тем болельщикам, которые в меня верили и поддерживали. Хочу сказать им огромное спасибо за веру и поддержку. А главное огромное спасибо всей моей команде, всем тренерам и сервису за тот командной дух, которые они создали. Командный дух и поддержка друг друга значат в нашем спорте очень и очень много.

 — Какие задачи ставили перед собой до гонки?
— Перед стартом я не задумывалась о каком-либо месте. В итоговом протоколе спринта я была 27-й. Это достаточно далёкий стартовый номер. Я старалась рассматривать эту гонку, как хорошую возможность провести удачную тренировку. Для меня это был отличный шанс провести серьёзную работу над ошибками, допущенными в спринте.

— Насколько вас расстроил результат в спринте?
— Очень сильно. Я даже хотела пойти в лес, выплеснуть эмоции и громко покричать. Этого не понадобилось. Сегодня очень рада, что удалось отстрелять так чисто.

 — Когда в последний раз это удавалось?
— Надо просмотреть финишные протоколы. Мне кажется, это было так давно, что я уже не помню.

 — Какие чувства у вас были перед последней стойкой?
— Мне удалось сконцентрироваться исключительно на своей стрельбе, что было очень важно сегодня.

 — Как оцените своё физическое состояние?
— Хочу сказать, что форма ещё не лучшая из лучших, но чувствую себя на трассе хорошо и уверенно.

 — По ходу чемпионата вам ещё удастся прибавить?
— Такие прогнозы я делать не смогу. Буду всячески стараться выкладываться по максимуму.

 — Какую цель преследовали на последнем круге? Стремились убежать или догнать?
— Много времени для выбора у меня не было. Приходилось работать по максимуму. Я пыталась догнать Лауру, но не менее важно было удержать небольшой отрыв, который у меня был от третьего места.

 — Какова роль Уле-Эйнара Бьорндалена в вашем возвращении?
— Он оказывает мне удивительную поддержку. Я полагаю, что для каждого спортсмена важна поддержка близких и семьи.

 — Чему он вас научил?
— Он показал другой подход к тренировкам. Каждый может позавидовать его организованности и способности успевать делать массу вещей и со всем справляться. Он прекрасный спортсмен с огромным опытом. Я могу сказать, что некоторые полезные советы мне очень помогли в нужный момент.

 — Сегодня лыжи работали нормально?
— Да и в спринте всё работало хорошо. В начале гонки сегодня на первом круге лыжи ехали чуть помедленнее, а дальше хорошо.

 — Кто-то в команде пожаловался на работу лыж после спринта?
— У нас были разные структуры, поэтому могу сказать только о себе: жалоб у меня не было после спринта.

 — Решение не стартовать в смешанной эстафете оказалось правильным?
— Я думаю, да. Это было верное решение.

 — А после спринта так думали?
— Нет, после спринта я считала, что смешанная эстафета была бы для неё отличным шансом побороться плечом к плечу с другими спортсменками.

 — Сегодня вы гарантировали право стартовать в масс-старте. На 15 км будете заявляться?
— Я думаю, что мы всё досконально обсудим с тренерами, но пока в планах стартовать.

 — Когда вы возобновили выступления в Оберхофе, верили, что сможете подняться на подиум чемпионата мира?
— Да. Первая гонка в Оберхофе была очень странной для меня. Я словно выпадала из гонки, но от старта к старту стала чувствовать себя лучше и лучше. Самым сложным было сочетать быстрый бег с точной стрельбой, что мне удалось только сегодня. На тренировках у меня были хорошие результаты в стрельбе.

 — Почему сегодня внезапно пошла у вас стрельба?
— Рано или поздно мои тренировки должны были дать результат. Сегодня пришло подходящее время.

 — Над чем вы работали на сборе в Антхольце?
— Мы проводили по две тренировки в день, как обычно. Важное внимание я уделяла самочувствию. Весь тренировочный план удалось выдержать.

 — Когда вы приехали в Хохфильцен, где тренировались?
— 2 февраля я прибыла в Австрию. Специально спустилась чуть раньше сюда. Мы начали подготовку раньше остальных спорных и имели возможность потренироваться.

 — Кто сейчас заботится о вашей дочери?
— У нас есть няня, которая в отеле заботится о дочке и полностью проводит с ней время. Также завтра сюда приедет моя мама и они будут по очереди следить за дочкой. Сейчас я уже жду возможности вернуться в отель, встретить дочку и вместе с ней отпраздновать медаль.

— Перед гонкой она не мешала вам спать?
— Нет. Она хорошая и спокойная девочка. Она просыпалась только три раза, чтобы покушать, но это нормально для ребёнка.

— У вас была возможность тренироваться с норвежской командой. Что дал вам этот опыт?

— Вы знаете, что я работала с моим тренером по физподготовке Роггером Груббеном, но с норвежской командой у меня было не так много совместных тренировок. Иногда мы тренировались в одном месте, но по разным программам. У меня ведь особая ситуация, поэтому не может быть таких же тренировок, как у спортсменов, не делавших перерыва в выступлениях. Посмотрим, как мы решим тренироваться на следующий год. Возможно часть сборов я проведу с норвежскими девушками, а другие проведу с белорусской командой. У нас очень хорошая и дружная команда, с которой мне нравится проводить мнение.
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