«Старых подтвердила, что способна держать удар»

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Немецкая биатлонистка показала результат 28.02,3. Это победа стала для Дальмайер второй на австрийской земле, что позволило биатлонистке из Германии увеличить отрыв от ближайшей преследовательницы в общем зачете Кубка мира — чешки Габриэлы Коукаловой — до 23 очков.

Серебряная медаль досталась Дарье Домрачевой, сотворившей настоящий подвиг:

спортсменка из Белоруссии стартовала 27-й и смогла забраться на вторую строчку по итогам гонки преследования.

Для биатлонистки, уходившей из спорта из-за рождения ребенка, этот результат можно несомненно считать успешным. Семье она и посвятила сегодняшнее серебро.

«Дочка находится здесь со мной, за ней присматривает няня. Кроме того, завтра сюда приедет моя мама, которая поможет заботиться о ней. Сейчас я мечтаю о том, чтобы вернуться в отель, обнять, поцеловать ее и порадоваться вместе с ней завоеванной медали.

Она у меня хорошая девочка и дает мне высыпаться, я лишь несколько раз просыпалась, чтобы покормить ее, но это нормально.

Я хотела бы посвятить эту медаль большому числу людей: всей моей семье и всей команде, которая позволила в такой ситуации тренироваться в своем режиме и поддерживала меня во всем, — передает слова спортсменки ТАСС.

Замкнула тройку призеров Габриэла Коукалова, пополнившая свой послужной список на этом чемпионате. Ранее биатлонистка из Чехии, выиграв спринтерскую гонку, завоевала первое индивидуальное золото на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.

Лучшей из россиянок стала Ирина Старых — к финишу она пришла четвертой, отстав от заветного третьего места на 19 секунд.

Однако сама россиянка осталась довольна собой, отметив, что со стрельбой в гонке она справилась.

«Я сегодня полностью довольна своим выступлением, поскольку справилась со стрельбой, на которую я особенно настраивалась, и ходом я смотрелась хорошо.

Кроме того, я не рассчитывала на такой поворот. Я думала, что быть в «десятке» на чемпионате мира — хорошо, а четвертой — здорово. Так что оно для меня не обидное, я очень рада и счастлива сегодня.

Для меня не принципиально, какой этап бежать в эстафете. В своей карьере я бегала все этапы, кроме последнего. Не знаю, на какой меня поставят здесь и поставят ли вообще в эстафету, но для меня нет разницы, какой этап бежать, — цитирует биатлонистку ТАСС.

Что касается других представительниц России, то Татьяна Акимова пришла к финишу 18-й, Светлана Слепцова — 24-й, а Ирина Услугина — 39-й.

После окончания гонки Слепцова заявила, что не знает о том, примет ли она еще участие на чемпионате мира в Австрии.

«Я могу занести себе в актив эту гонку. Она сложилась неплохо. Допустила два промаха и сохранила изначальное отставание. Бежалось тяжелее, чем в спринте, потому что на каждом круге приходилось догонять, скорости очень высокие. Самочувствие было хорошее, на последнем круге догнала Джиму, но уступила ей на финише. Она бегает практически в одни ноги с лидерами, так что я довольна, что не отстала.

Конечно, мне бы хотелось еще поучаствовать в гонках, потому что, чего скрывать, это мой последний чемпионат мира.

Но решение за тренерским штабом, — приводит слова Слепцовой «Чемпионат.com».

Данные результаты помогли Акимовой подняться на девятое место общего зачета Кубка мира, а Старых — на 54-ю позицию.

Своим мнением по поводу итогов поделился и президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов, который отметил, что сейчас женская команда не находится в разобранном состоянии.

«Ира Старых еще раз подтвердила, что несмотря ни на что способна держать удар и, самое главное, реализовывать свой потенциал. Я очень доволен. На последнем круге она здорово проявила себя в борьбе с Мякяряйнен и двумя француженками, тем более ее сзади подпирала украинка.

Для такого выступления необходимо два фактора: вера в себя и мотивация. У Старых всё это есть.

Что касается Акимовой, то вечером будем разбираться, почему не получилась стрельба. Я слышал, что все ей давали грамотные поправки, но, может быть, она пока не справляется с волнением, но это нестрашно.

Я не считаю, что женская команда находится в разобранном состоянии.

Экстренный вызов Услугиной из Риднау был обусловлен необоснованным решением IBU за три часа до гонки. Кстати, мы не ошиблись с вызовом девочки из Риднау, она здорово выступила в спринте. В остальном есть четко спланированная работа команды на оставшиеся гонки, чтобы добиться результата, — заявил президент СБР в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».

В медальном зачете соревнований сборная России опустилась на шестое место — в активе отечественных биатлонистов пока только одна бронзовая медаль.

Возглавляют таблицу немцы с тремя золотыми наградами и одной серебряной. Следом за ними расположились чехи (золото, бронза), дальше — французы (серебро и две бронзы).