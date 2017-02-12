«Старых подтвердила, что способна держать удар»
На чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене подошла к концу гонка преследования на дистанции 10 км. Россиянка Ирина Старых остановилась в шаге от медалей, а золото досталось немке Лауре Дальмайер.
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Немецкая биатлонистка показала результат 28.02,3. Это победа стала для Дальмайер второй на австрийской земле, что позволило биатлонистке из Германии увеличить отрыв от ближайшей преследовательницы в общем зачете Кубка мира — чешки Габриэлы Коукаловой — до 23 очков.
Серебряная медаль досталась Дарье Домрачевой, сотворившей настоящий подвиг:
спортсменка из Белоруссии стартовала 27-й и смогла забраться на вторую строчку по итогам гонки преследования.
Для биатлонистки, уходившей из спорта
«Дочка находится здесь со мной, за ней присматривает няня. Кроме того, завтра сюда приедет моя мама, которая поможет заботиться о ней. Сейчас я мечтаю о том, чтобы вернуться в отель, обнять, поцеловать ее и порадоваться вместе с ней завоеванной медали.
Она у меня хорошая девочка и дает мне высыпаться, я лишь несколько раз просыпалась, чтобы покормить ее, но это нормально.
Я хотела бы посвятить эту медаль большому числу людей: всей моей семье и всей команде, которая позволила в такой ситуации тренироваться в своем режиме и поддерживала меня во всем, — передает слова спортсменки ТАСС.
Замкнула тройку призеров Габриэла Коукалова, пополнившая свой послужной список на этом чемпионате. Ранее биатлонистка из Чехии, выиграв спринтерскую гонку, завоевала первое индивидуальное золото на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.
Лучшей из россиянок стала Ирина Старых — к финишу она пришла четвертой, отстав от заветного третьего места на 19 секунд.
Однако сама россиянка осталась довольна собой, отметив, что со стрельбой в гонке она справилась.
«Я сегодня полностью довольна своим выступлением, поскольку справилась со стрельбой, на которую я особенно настраивалась, и ходом я смотрелась хорошо.
Кроме того, я не рассчитывала на такой поворот. Я думала, что быть в «десятке» на чемпионате мира — хорошо, а четвертой — здорово. Так что оно для меня не обидное, я очень рада и счастлива сегодня.
Для меня не принципиально, какой этап бежать в эстафете. В своей карьере я бегала все этапы, кроме последнего. Не знаю, на какой меня поставят здесь и поставят ли вообще в эстафету, но для меня нет разницы, какой этап бежать, — цитирует биатлонистку ТАСС.
Что касается других представительниц России, то Татьяна Акимова пришла к финишу 18-й, Светлана Слепцова — 24-й, а Ирина Услугина — 39-й.
После окончания гонки Слепцова заявила, что не знает о том, примет ли она еще участие на чемпионате мира в Австрии.
«Я могу занести себе в актив эту гонку. Она сложилась неплохо. Допустила два промаха и сохранила изначальное отставание. Бежалось тяжелее, чем в спринте, потому что на каждом круге приходилось догонять, скорости очень высокие. Самочувствие было хорошее, на последнем круге догнала Джиму, но уступила ей на финише. Она бегает практически в одни ноги с лидерами, так что я довольна, что не отстала.
Конечно, мне бы хотелось еще поучаствовать в гонках, потому что, чего скрывать, это мой последний чемпионат мира.
Но решение за тренерским штабом, — приводит слова Слепцовой «Чемпионат.com».
Данные результаты помогли Акимовой подняться на девятое место общего зачета Кубка мира, а Старых — на 54-ю позицию.
Своим мнением по поводу итогов поделился и президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов, который отметил, что сейчас женская команда не находится в разобранном состоянии.
«Ира Старых еще раз подтвердила, что несмотря ни на что способна держать удар и, самое главное, реализовывать свой потенциал. Я очень доволен. На последнем круге она здорово проявила себя в борьбе с Мякяряйнен и двумя француженками, тем более ее сзади подпирала украинка.
Для такого выступления необходимо два фактора: вера в себя и мотивация. У Старых всё это есть.
Что касается Акимовой, то вечером будем разбираться, почему не получилась стрельба. Я слышал, что все ей давали грамотные поправки, но, может быть, она пока не справляется с волнением, но это нестрашно.
Я не считаю, что женская команда находится в разобранном состоянии.
Экстренный вызов Услугиной из Риднау был обусловлен необоснованным решением IBU за три часа до гонки. Кстати, мы не ошиблись с вызовом девочки из Риднау, она здорово выступила в спринте. В остальном есть четко спланированная работа команды на оставшиеся гонки, чтобы добиться результата, — заявил президент СБР в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
В медальном зачете соревнований сборная России опустилась на шестое место — в активе отечественных биатлонистов пока только одна бронзовая медаль.
Возглавляют таблицу немцы с тремя золотыми наградами и одной серебряной. Следом за ними расположились чехи (золото, бронза), дальше — французы (серебро и две бронзы).
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