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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
12 февраля 2017, 15:26 | Биатлон | БЕЛТА

Домрачева: В биатлоне сложно и удачно стрелять, и быстро бежать

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В биатлоне сложно и удачно стрелять, и быстро бежать. Такое мнение высказала на пресс-конференции после гонки преследования на чемпионате мира в Хохфильцене Дарья Домрачева, которая заняла второе место, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>12 февраля Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/.</em> В биатлоне сложно и удачно стрелять и быстро бежать. Такое мнение высказала на <nobr>пресс-конференции</nobr> после гонки преследования на чемпионате мира в Хохфильцене Дарья Домрачева которая заняла второе место сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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Трехкратная олимпийская чемпионка подчеркнула, что рассчитывала перед началом сегодняшнего пасьюта исправить ошибки, допущенные в спринте. «Не думала сегодня перед стартом о медали. Мне хотелось только исправить ошибки, допущенные в спринте. Что случилось сегодня? Очень счастлива, что отстрелялась без ошибок. В биатлоне очень сложно удачно и стрелять, и быстро бежать. Иногда я лучше бегу, иногда стреляю. Сегодня моя серебряная медаль — сочетание обоих этих компонентов. Часто слышала от журналистов: давай возвращайся! Сегодня я это сделала», — рассказала Дарья Домрачева после гонки.

Дарья Домрачева завоевала серебро в гонке преследования на чемпионате мира по биатлонуЛучшая белорусская биатлонистка ушла на дистанцию протяженностью 10 км 27-й, уступая лидеру чешке Габриэле Коукаловой почти полторы минуты.

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Дарья Домрачева совершила лучший прорыв на подиум в истории пасьютов на чемпионатах мира

Дарья Домрачева совершила лучший прорыв на подиум в истории пасьютов на чемпионатах мира

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева выиграла серебряную медаль в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене. Наша соотечественница стартовала в гонке 27-й, отставая от лидера на 1 минуту 25 секунд. Этот прорыв на пьедестал стал лучшим в истории гонок преследования на чемпионатах мира среди женщин.
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