Домрачева: В биатлоне сложно и удачно стрелять, и быстро бежать

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Трехкратная олимпийская чемпионка подчеркнула, что рассчитывала перед началом сегодняшнего пасьюта исправить ошибки, допущенные в спринте. «Не думала сегодня перед стартом о медали. Мне хотелось только исправить ошибки, допущенные в спринте. Что случилось сегодня? Очень счастлива, что отстрелялась без ошибок. В биатлоне очень сложно удачно и стрелять, и быстро бежать. Иногда я лучше бегу, иногда стреляю. Сегодня моя серебряная медаль — сочетание обоих этих компонентов. Часто слышала от журналистов: давай возвращайся! Сегодня я это сделала», — рассказала Дарья Домрачева после гонки.

Дарья Домрачева завоевала серебро в гонке преследования на чемпионате мира по биатлонуЛучшая белорусская биатлонистка ушла на дистанцию протяженностью 10 км 27-й, уступая лидеру чешке Габриэле Коукаловой почти полторы минуты.