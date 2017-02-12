Четырехмесячная дочка не мешает Домрачевой высыпаться перед гонками на ЧМ
ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 12 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Четырехмесячная Ксения не мешает своей маме, трехкратной олимпийской чемпионке по биатлону Дарье Домрачевой высыпаться перед гонками на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Об этом белорусская спортсменка рассказала журналистам после завоевания гонки преследования, в которой завоевала серебряную медаль.
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Последний раз Домрачева поднималась на пьедестал международных турниров в сезоне-2014/15, когда заняла первое место в гонке преследования на этапе Кубка мира в
«Дочка находится здесь со мной, за ней присматривает няня. Кроме того, завтра сюда приедет моя мама, которая поможет заботиться о ней. Сейчас я мечтаю о том, чтобы вернуться в отель, обнять, поцеловать ее и порадоваться вместе с ней завоеванной медали. Она у меня хорошая девочка и дает мне высыпаться, я лишь несколько раз просыпалась, чтобы покормить ее, но это нормально», — сказала Домрачева.
Отцом ребенка является норвежский биатлонист
«Я хотела бы посвятить эту медаль большому числу людей: всей моей семье и всей команде, которая позволила в такой ситуации тренироваться в своем режиме и поддерживала меня во всем», — сказала спортсменка ТАСС.
Ксения родилась 1 октября прошлого года.
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