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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
12 февраля 2017, 15:05 | Биатлон | ТАСС

Четырехмесячная дочка не мешает Домрачевой высыпаться перед гонками на ЧМ

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 12 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Четырехмесячная Ксения не мешает своей маме, трехкратной олимпийской чемпионке по биатлону Дарье Домрачевой высыпаться перед гонками на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Об этом белорусская спортсменка рассказала журналистам после завоевания гонки преследования, в которой завоевала серебряную медаль.

Белорусская биатлонистка в воскресенье выиграла серебро в гонке преследования на чемпионате мира в Австрии. Увеличить
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Последний раз Домрачева поднималась на пьедестал международных турниров в сезоне-2014/15, когда заняла первое место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске. Победу в пасьюте на чемпионате мира в Хохфильцене одержала немка Лаура Дальмайер.

«Дочка находится здесь со мной, за ней присматривает няня. Кроме того, завтра сюда приедет моя мама, которая поможет заботиться о ней. Сейчас я мечтаю о том, чтобы вернуться в отель, обнять, поцеловать ее и порадоваться вместе с ней завоеванной медали. Она у меня хорошая девочка и дает мне высыпаться, я лишь несколько раз просыпалась, чтобы покормить ее, но это нормально», — сказала Домрачева.

Отцом ребенка является норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален, который также выступает на чемпионате мира и, по словам Домрачевой, дает ей советы относительно выступления на турнире.

«Я хотела бы посвятить эту медаль большому числу людей: всей моей семье и всей команде, которая позволила в такой ситуации тренироваться в своем режиме и поддерживала меня во всем», — сказала спортсменка ТАСС.

Ксения родилась 1 октября прошлого года.
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