Биатлонистка Услугина: Вновь хотела приехать на гонку ЧМ за час до старта

Услугина в пятницу в срочном порядке заменила в спринте Екатерину Глазырину, которая была отстранена от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил. В австрийский Хохфильцен Услугина приехала за час до старта спринта и в итоге показала лучший результат среди россиянок — 15-е место. В гонке преследования, напротив, она стала худшей — 39-й.

«Сегодня уже на разминке подумала, что неважно себя чувствую. После старта соперницы начали меня обгонять одна за другой, и я даже не могла зацепиться. Возможно, началась акклиматизация после гор, но сегодня было совершенно не мое состояние. Возможно, надо было опять уехать в Риднау и сегодня вернуться перед гонкой, я думала об этом», — сказала Услугина.

Лучшей из россиянок стала Ирина Старых, занявшая четвертое место.