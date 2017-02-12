Биатлонистка Услугина: Вновь хотела приехать на гонку ЧМ за час до старта
ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 12 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская биатлонистка Ирина Услугина при подготовке к гонке преследования на чемпионате мира хотела повторить ситуацию участия в спринте — уехать в итальянский Риднау и вернуться на турнир за час до старта. Об этом она рассказала журналистам после окончания гонки преследования.
Услугина в пятницу в срочном порядке заменила в спринте Екатерину Глазырину, которая была отстранена от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил. В австрийский Хохфильцен Услугина приехала за час до старта спринта и в итоге показала лучший результат среди россиянок — 15-е место. В гонке преследования, напротив, она стала худшей — 39-й.
«Сегодня уже на разминке подумала, что неважно себя чувствую. После старта соперницы начали меня обгонять одна за другой, и я даже не могла зацепиться. Возможно, началась акклиматизация после гор, но сегодня было совершенно не мое состояние. Возможно, надо было опять уехать в Риднау и сегодня вернуться перед гонкой, я думала об этом», — сказала Услугина.
Лучшей из россиянок стала Ирина Старых, занявшая четвертое место.
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