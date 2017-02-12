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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
12 февраля 2017, 14:14 | Биатлон | Vesti.kz

Полторанина стала 37-й в гонке преследования на ЧМ в биатлоне

Казахстанка Ольга Полторанина финишировала 37-й в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Полторанина допустила один промах на четырех огневых рубежах, пробежав 10-километровую дистанцию за 30 минут 29.3 секунды, уступив победительнице немке Лауре Дальмайер почти две с половиной минуты (2:27.0).

Второй стала Дарья Домрачева из Беларуси (+11.6), а третьей финишировала Габриэла Коукалова из Чехии (+16.6).

Другая представительница Казахстана Анна Кистанова стала 52-й (+3:52.9), а Дарья Усанова — 54-й (+4:16.0).

В среду у женщин пройдет индивидуальная гонка. А сегодня в 20:00 по времени Астаны состоится мужская гонка преследования на 12,5 километра.

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