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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
12 февраля 2017, 14:12 | Биатлон | ТАСС

Биатлонистка Старых заявила, что счастлива четвертому месту на ЧМ

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 12 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская биатлонистка Ирина Старых рада занять четвертое место в гонке преследования на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, даже несмотря на то, что осталась в шаге от призового места. Об этом она рассказала журналистам после финиша.

Спортсменка показала лучший результат среди россиянок отыграв 20 мест после спринтерской гонки. Увеличить
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Старых показала лучший результат среди россиянок, отыграв 20 мест после спринтерской гонки. Победу одержала немка Лаура Дальмайер, белоруска Дарья Домрачева стала второй, чешка Габриэла Коукалова — третьей.

«Я сегодня полностью довольна своим выступлением, поскольку справилась со стрельбой, на которую я особенно настраивалась, и ходом я смотрелась хорошо. Кроме того, я не рассчитывала на такой поворот. Я думала, что быть в “десятке” на чемпионате мира — хорошо, а четвертой — здорово. Так что оно для меня не обидное, я очень рада и счастлива сегодня», — сказала Старых.

Старых впервые выступает на чемпионате мира, нынешний сезон является для нее первым после трехлетней дисквалификации за допинг.
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