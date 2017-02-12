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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
12 февраля 2017, 13:50 | Биатлон | УНИАН

Меркушина попала в восьмерку сильнейших гонки преследования ЧМ по биатлону

Украинка ни разу не промахнулась на огневых рубежах.

Украинка ни разу не промахнулась на огневых рубежах. Увеличить
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В австрийском Хохфильцене завершилась женская гонка преследования в рамках Чемпионата мира по биатлону, где украинка Анастасия Меркушина заняла 8-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

По итогам спринта украинка стартовала с 10-й позиции и по ходу гонки преследования не допустила ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Все 20 выстрелов оказалсь точными. В итоге, Меркушина отстала от победительницы на 48,5 секунды.

Юлия Джима заняла 23-е место — 1 минута 49,4 секунды отставания от лидера (4 промаха), Елена Пидгрушная не вышла на старт.

Чемпионкой мира в этой дисциплине стала Лаура Дальмайер из Германии, которая ранее в спринте завоевала серебро и стартовала под 2-м номером — 29 минут 02,3 секунды (1 промах). Фантастический рывок с 27-го на 2-е место совершила Дарья Домрачева из Беларуси — 11,6 секунды отставания (0). Чемпионка мира в спринте Габриэла Коукалова из Чехии, стартовавшая сегодня первой, финишировала третьей — 16,6 секунды отставания (3).

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира в Хохфильцене проходит с 9 по 19 февраля.

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Меркушина попала в десятку лучших спринта ЧМ по биатлону

В австрийском Хохфильцене завершилась спринтерская гонка у женщин Чемпионата мира по биатлону, в которой украинка Анастасия Меркушина сумела замкнуть десятку сильнейших, сообщает официальный сайт соревнований.
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