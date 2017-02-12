Подвиг Домрачевой, прорыв Старых

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Лучшей из россиянок стала Ирина Старых, финишировавшая четвертой ЧМ.

Утро воскресенья начиналось, как известный анекдот про футболистов и галстук: у главного тренера российской сборной Александра Касперовича был день рождения, но надеяться на то, что подарком будет результат, особенно не приходилось.

— Мы совершили методическую ошибку с Максимом Цветковым, поэтому в спринте у него и произошло столь сильное «западение», — сказал тренер, когда мы встретились на «бирже» в ходе женской пристрелки.

По словам Касперовича, ошибка заключалась в том, что спустить Цветкова с горного сбора следовало на день раньше. Почему на день раньше и почему только Цветкова, я, честно говоря, из тренерских объяснений не поняла — Касперович торопился уйти на трассу женской гонки и изъяснялся крайне тезисно. Успел, впрочем, сказать, что в мужском пасьюте ждет хорошего результата от двух Антонов — Шипулина и Бабикова и «западения» Евгения Гараничева, а так же заметил, что не считает случайным спринтерский успех Ирины Услугиной, поскольку спортсменку «целенаправленно готовили именно к этому чемпионату».

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЕВЫ.

Попытки уже на бегу расспросить тренера о целенаправленности подготовки удались не слишком. Удалось ухватить следующее: Услугину готовили и продолжают готовить к индивидуальной гонке, и не собирались раньше времени привозить в Хохфильцен, и поскольку спонтанно возникшая ситуация (читай — отстранение Екатерины Глазыриной) потребовало участия Услугиной в спринте, а она попала в гонку преследования, то сразу после воскресного старта ее снова отправят в Риднау — продолжать тренироваться по индивидуальному плану.

При столь скудной и малооптимистичной информации оставалось только наблюдать за тем, как за медали дерутся другие.

В гонке преследования, как известно, всегда есть место подвигу. Главную героическую роль взяла на себя в этот раз трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева. С третьего рубежа белоруска ушла третьей, проигрывая Лауре Дальмайер 20,5. А на финишный круг отправилась уже второй, сократив отставание до 8,6.

ДВЕ ДЕСЯТЫХ СТАРЫХ.

Не менее героической выглядел рывок Ирины Старых — с 24-го на четвертое место. Дальше на первый план выходили ноги — не самая сильная сторона российских гонщиц, если оперировать результативными критериями. Но то, что на финише Ирина сумела на 0,2 опередить француженку Жюстин Бреза, имевшую по итогам гонки вторую скорость, было реально достойным достижением тюменской спортсменки.

Для трех остальных россиянок гонка сложилась заметно хуже. Татьяна Акимова провалила стрельбу, Светлане Слепцовой не хватило хода, Услугину же «накрыло» по всем параметрам: четыре промаха и не самый быстрый бег обернулись для дебютентки мирового первенства предпоследним местом в четвертом десятке.

ХОХФИЛЬЦЕН (Австрия). ЧЕМПИОНАТ МИРА. Женщины. Гонка преследования, 10 км.

1. Дальмайер (Германия) — 28.02,3 (1 шт. круг).

2. Домрачева (Белоруссия) — отставание 11,6 (0).

3. Коукалова (Чехия) — 16,6 (3).

4. СТАРЫХ — 35,9 (0).

5. Бреза — 36,1 (1).

6. Дорен-Абер (обе — Франция) — 36,3 (3)….

18. АКИМОВА — 1.35,4 (3)….

24. СЛЕПЦОВА — 1.50,6 (2)….

39. УСЛУГИНА — 2.39,8 (4).

Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ

из Хохфильцена.