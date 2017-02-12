Биатлонистка Слепцова заявила, что ЧМ-2017 - последний в ее карьере

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«Хотелось бы здесь еще пробежать гонки, но этот вопрос будет решать тренерский штаб. Потому что это мой последний чемпионат мира», — сказала 30-летняя Слепцова после гонки преследования, в которой она заняла 24-е место.