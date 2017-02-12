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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
12 февраля 2017, 13:40 | Биатлон | ТАСС

Биатлонистка Слепцова заявила, что ЧМ-2017 — последний в ее карьере

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 12 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Чемпионат мира 2017 года в австрийском Хохфильцене является последним в карьере российской биатлонистки Светланы Слепцовой. Об этом спортсменка заявила журналистам.

<em>ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/ 12 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. </em>Чемпионат мира 2017 года в австрийском Хохфильцене является последним в карьере российской <span class=error>биатлонистки</span> Светланы <span class=error>Слепцовой</span>. Об этом спортсменка заявила журналистам. Увеличить
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«Хотелось бы здесь еще пробежать гонки, но этот вопрос будет решать тренерский штаб. Потому что это мой последний чемпионат мира», — сказала 30-летняя Слепцова после гонки преследования, в которой она заняла 24-е место.
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12 февраля

Биатлонистка Слепцова заявила, что ЧМ-2017 - последний в ее карьере

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