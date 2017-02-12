Дальмайер выиграла гонку преследования на ЧМ по биатлону, Старых — 4-я
Немка Лаура Дальмайер победила в гонке преследования на 10 км на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене.
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Второе место заняла белоруска Дарья Домрачева, а замкнула тройку призёров чешка Габриэла Коукалова. Лучшей из россиянок стала Ирина Старых, финишировавшая четвёртой.
Биатлон. Чемпионат мира. Хохфильцен, Австрия
Женщины. Гонка преследования, 10 км
1. Лаура Дальмайер (Германия) — 28.02,3 (1).
2. Дарья Домрачева (Беларусь) — +11,6 (0).
3. Габриэла Коукалова (Чехия) — +16,6 (3).
4. Ирина Старых (Россия) — +35,9 (0).
5. Жюстин Браза (Франция) — +36,1 (1).
6. Мари
7. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — +37,2 (1).
8. Анастасия Меркушина (Украина) — +48,5 (0).
9. Селия Эмони (Франция) — +57,7 (2).
10. Доротея Вирер (Италия) — +1.02,9 (3)…
18. Татьяна Акимова (Россия) — +1.35,4 (3)…
24. Светлана Слепцова (Россия) — +1.50,6 (2)…
39. Ирина Услугина (Россия) — +2.39,8 (4).
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