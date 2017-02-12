Дарья Домрачева завоевала серебро в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону

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С первой наградой после возвращения в большой спорт после рождения дочери Дарью Домрачеву поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Лучшая белорусская биатлонистка ушла на дистанцию протяженностью 10 км 27-й, уступая лидеру чешке Габриэле Коукаловой почти полторы минуты. Однако это не смутило Дарью и она великолепно прошла всю дистанцию при идеальной стрельбе на четырех огневых рубежах. На финише Домрачева всего на 11,6 сек отстала от победительницы пасьюта немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер, которая допустила лишь один промах на стрельбище, показав результат 28 мин. 02,3 сек.

Бронзовую медаль мирового первенства завоевала Габриэла Коукалова, которая отстала от чемпионки на 16,6 сек. При трех промахах на огневых рубежах.

В гонке преследования принимали участие еще две белорусские спортсменки: Надежда Скардино с одним неточным выстрелом заняла 19-е место (+1 мин. 35,4 сек.), Ирина Кривко допустила 3 промаха и оказалась на 45-й позиции в итоговом протоколе (+3 мин. 05,6 сек.). Позже состоится мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя заходами на стрельбище. Из представителей Беларуси в ней примет участие только Сергей Бочарников, который уйдет на дистанцию под 45-м стартовым номером.