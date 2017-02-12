Дарья Домрачева завоевала серебро чемпионата мира в гонке преследования
Белоруска Дарья Домрачева завоевала серебро чемпионата мира в Хохфильцене в гонке преследования.
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Равных же не было немке Лауре Дальмайер.
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|12.02.2017 12:30
|Чемпионат мира
|Гонка преследования (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Лаура Дальмайер
|Германия
|28.02,3
|2
|Дарья Домрачева
|Беларусь
|+11,6
|3
|Габриэла Коукалова
|Чехия
|+16,6
|4
|Ирина СТАРЫХ
|Россия
|+35,9
|5
|Жюстин Бреза
|Франция
|+36,1
|6
|Мари Дорен-Абер
|Франция
|+36,3
|7
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|+37,2
|8
|Анастасия Меркушина
|Украина
|+48,5
|9
|Селия Эмонье
|Франция
|+57,7
|10
|Доротея Вирер
|Италия
|+01.02,9
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