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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
12 февраля 2017, 13:26 | Биатлон | «Прессбол»

Дарья Домрачева завоевала серебро чемпионата мира в гонке преследования

Белоруска Дарья Домрачева завоевала серебро чемпионата мира в Хохфильцене в гонке преследования.

Белоруска Дарья Домрачева завоевала серебро чемпионата мира в Хохфильцене в гонке преследования. Увеличить
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Равных же не было немке Лауре Дальмайер.

1.
Дальмайер Л.
Германия
2.
Домрачева Д.
Беларусь
3.
Коукалова Г.
Чехия
12.02.2017 12:30 Чемпионат мира Гонка преследования (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Лаура Дальмайер Германия 28.02,3
2 Дарья Домрачева Беларусь +11,6
3 Габриэла Коукалова Чехия +16,6
4 Ирина СТАРЫХ Россия +35,9
5 Жюстин Бреза Франция +36,1
6 Мари Дорен-Абер Франция +36,3
7 Кайса Мякяряйнен Финляндия +37,2
8 Анастасия Меркушина Украина +48,5
9 Селия Эмонье Франция +57,7
10 Доротея Вирер Италия +01.02,9
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Новости Биатлона

Дарья Домрачева завоевала серебро в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону

Дарья Домрачева завоевала серебро в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехкратная олимпийская чемпионка белоруска Дарья Домрачева заняла второе место в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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