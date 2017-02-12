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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
12 февраля 2017, 12:10 | Биатлон | Чемпионат.com

Логинов: Читаю Хемингуэя и Ремарка и с детства болею за ЦСКА

Россиянин Александр Логинов рассказал о своих предпочтениях в литературе и спорте.

Россиянин Александр <span class=error>Логинов</span> рассказал о своих предпочтениях в литературе и спорте. Увеличить
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«Люблю читать, смотреть фильмы. Интересное что-то в интернете посмотреть. Конечно же, с родственниками и друзьями пообщаться. Из книг люблю новую классику. Эрнест Хемингуэй, Эрих Мария Ремарк. Знаю много людей моего поколения, которые любят этих авторов. Сейчас, к сожалению, времени для чтения не так много. Хотелось бы находить его.

Я люблю футбол. Последний месяц у меня не было возможности смотреть качественные трансляции, поэтому когда приехал на чемпионат мира в Австрию, первым делом включил матч «Баварии» в немецкой Бундеслиге. С самого детства болею за ЦСКА. Пробовал стать футболистом, но не получилось. Меня всегда увлекал лыжный спорт и биатлон, но с футболом я не расстаюсь. В Саратове играю за любительскую команду 8×8 «Родина». Как приезжаю домой, сразу бегу на тренировки", — приводит слова Логинова агентство «Тюменская арена».
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