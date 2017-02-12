Логинов: Читаю Хемингуэя и Ремарка и с детства болею за ЦСКА
Россиянин Александр Логинов рассказал о своих предпочтениях в литературе и спорте.
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«Люблю читать, смотреть фильмы. Интересное
Я люблю футбол. Последний месяц у меня не было возможности смотреть качественные трансляции, поэтому когда приехал на чемпионат мира в Австрию, первым делом включил матч «Баварии» в немецкой Бундеслиге. С самого детства болею за ЦСКА. Пробовал стать футболистом, но не получилось. Меня всегда увлекал лыжный спорт и биатлон, но с футболом я не расстаюсь. В Саратове играю за любительскую команду 8×8 «Родина». Как приезжаю домой, сразу бегу на тренировки", — приводит слова Логинова агентство «Тюменская арена».
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