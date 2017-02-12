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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
12 февраля 2017, 12:07 | Биатлон | «Прессбол»

ЧМ-2017. Гонка преследования. Надежда Скардино стартует 25-й, Дарья Домрачева — 27-й, Ирина Кривко — 36-й

В воскресенье, 12 февраля, в австрийском Хохфильцене в рамках чемпионата мира пройдет женская гонка преследования. В составе сборной Беларуси выступят Надежда Скардино, Дарья Домрачева и Ирина Кривко.

Гонка преследования. Старт-лист.

1. Г. Коукалова (Чехия) 19.12,6
2. Л. Дальмайер (Германия) +4,0
3. А. Шевалье (Франция) +25,1
4. Л. Виттоцци (Италия) +25,3
5. Ф. Санфилиппо (Италия) +31,9
6. В. Хинц (Германия) +37,9
7. М. Дорен Абер (Франция) +42,8
8. А. Кузьмина (Словакия) +44,0
9. С. Эмонье (Франция) +53,9
10. А. Меркушина (Украина)
…25. Н. СКАРДИНО +1.19,0
…27. Д. ДОМРАЧЕВА +1.25,6
…36. И. КРИВКО +1.40,9

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