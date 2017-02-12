Гонка преследования. Старт-лист.



1. Г. Коукалова (Чехия) 19.12,6

2. Л. Дальмайер (Германия) +4,0

3. А. Шевалье (Франция) +25,1

4. Л. Виттоцци (Италия) +25,3

5. Ф. Санфилиппо (Италия) +31,9

6. В. Хинц (Германия) +37,9

7. М. Дорен Абер (Франция) +42,8

8. А. Кузьмина (Словакия) +44,0

9. С. Эмонье (Франция) +53,9

10. А. Меркушина (Украина)

…25. Н. СКАРДИНО +1.19,0

…27. Д. ДОМРАЧЕВА +1.25,6

…36. И. КРИВКО +1.40,9