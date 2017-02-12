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12 февраля 2017, 11:51 | Биатлон | Чемпионат.com

Томшин выиграл индивидуальную гонку на юниорских соревнованиях в Острове

Биатлонист из Свердловской области Василий Томшин одержал победу в индивидуальной гонке на 15 км на всероссийских соревнованиях в Острове, которые служат отбором на первенство мира.

Вторым стал Никита Лобастов, а замкнул тройку призёров Вячеслав Малеев.

Биатлон. Всероссийские соревнования. Остров
Юниоры. Индивидуальная гонка, 15 км

1. Василий Томшин (Свердловская область) — 44.02,7 (2).
2. Никита Лобастов (Удмуртия) — +17,5 (2).
3. Вячеслав Малеев (Тюменская область) — +22,5 (3).
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