Елена Хрусталева: Казахстан стали бояться и пытаются вывести из строя

— Чего ждете от выступлений казахстанских биатлонистов на Азиаде-2017?

— Очень сложный вопрос, потому что команда сразу же после Универсиады улетела на чемпионат мира. У нее даже не было временеи не точно подготовиться, а даже отдохнуть. К сожалению, весь отдых предстоит спортсменам в самолетах во время перелетов. Сейчас им предстоит еще целая неделя участия в чемпионате мира, а потом они сразу прелетят на Азиатские игры. Поэтому сложно загадывать, что мы ждем. Да, безусловно, мы надеемся на максимально успешное выступление, которое будет возможно. Ждем медали в эстафете. И думаю, будет пару личных наград.

— На Азиатских играх, кого нам стоит опасаться?

— Я думаю, что Корею. Ведь она усилила свой состав за счет россиян. Мы все знаем, что за корейцев выступает Анна Фролина, Екатерина Авакумова, которая была призеркой прошлой Универсиады. Тогда Алина Райкова завоевала золото, Екатерина — серебро. Есть и другие российские ребята. Поэтому, я думаю, что именно они наши основные соперники. Также не скидываем со счетов Японию. По протоколам видно, что есть одна японочка Тачизаки, которая крутиться в ТОП-30 на соревнованиях мирового уровня. Есть и приличные китаянки. В общем, есть по одному два сильных человека в каждой стране.

— Может сказаться на наших спортсменах та допинговая история, которая возникла вокруг нашей сборной?

— Судя по тому, как пробежали смешанную эстафету и спринтерскую гонку наши девчоночки, слава Богу можно сказать, что на них это сильно не повлияло. Либо они такие молодцы, собрались духом и достойно выступают на чемпионате мира. Уверена, что это просто такие непонятные политические игры, либо настолько стали бояться Казахстан, что пытаются таким способом выводить нас из строя.

фото Олега Спивака.