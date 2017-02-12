Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28745203/
ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
12 февраля 2017, 11:38 | Биатлон | Чемпионат.com

Ковальчик обрадовалась примирению Шипулина и Фуркада

Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам полька Юстина Ковальчик прокомментировала примирение биатлонистов Антона Шипулина и Мартена Фуркада, пожавших руки после спринта на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене.

«Всё довольно интересно… Серьёзно, здорово, что спортивные эмоции всё же взяли верх», — написала Ковальчик в своём блоге в сети «Твиттер».

Напомним, что после смешанной эстафеты Шипулин и Александр Логинов отказались пожимать руку Фуркаду, после чего тот досрочно покинул церемонию награждения, а перепалка между Антоном и Мартеном продолжилась на пресс-конференции.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира (фото, видео)

Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России