Ковальчик обрадовалась примирению Шипулина и Фуркада

«Всё довольно интересно… Серьёзно, здорово, что спортивные эмоции всё же взяли верх», — написала Ковальчик в своём блоге в сети «Твиттер».



Напомним, что после смешанной эстафеты Шипулин и Александр Логинов отказались пожимать руку Фуркаду, после чего тот досрочно покинул церемонию награждения, а перепалка между Антоном и Мартеном продолжилась на пресс-конференции.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="pl" dir="ltr">A zapowiadało się tak interesująco...? A poważnie, to super, że sportowe emocje znow będą najważniejsze?? <a href="https://twitter.com/hashtag/biathlon?src=hash">#biathlon</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/hochfilzen2017?src=hash">#hochfilzen2017</a> <a href="https://t.co/4GYSzij4Z4">pic.twitter.com/4GYSzij4Z4</a></p>— Justyna Kowalczyk (@JuiceKowalczyk) <a href="https://twitter.com/JuiceKowalczyk/status/830663729951961088">12 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>