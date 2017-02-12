Ковальчик обрадовалась примирению Шипулина и Фуркада
Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам полька Юстина Ковальчик прокомментировала примирение биатлонистов Антона Шипулина и Мартена Фуркада, пожавших руки после спринта на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене.
«Всё довольно интересно… Серьёзно, здорово, что спортивные эмоции всё же взяли верх», — написала Ковальчик в своём блоге в сети «Твиттер».
Напомним, что после смешанной эстафеты Шипулин и Александр Логинов отказались пожимать руку Фуркаду, после чего тот досрочно покинул церемонию награждения, а перепалка между Антоном и Мартеном продолжилась на
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter