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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
11 февраля 2017, 23:07 | Биатлон | Чемпионат.com

Т. Бё: Очень горжусь, что Йоханнес — мой брат

Норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал выступление в спринте на чемпионате мира в Хохфильцене своего брата Йоханнеса, завоевавшего серебряную медаль.

«Я очень горжусь, что Йоханнес — мой брат. После финиша он совершенно не мог разговаривать, потому что отдал все силы. Правда он сам, когда пересёк финишную черту, был расстроен. Но когда пришёл в себя, сказал, что провёл отличную гонку, потому что только один соперник был немного лучше, чем Йоханнес. Ясно, что ему было неприятно проигрывать так, как это сделал он. Тем не менее это здорово, что третий год подряд в спринте на чемпионатах мира он борется за победу. Возможно, он лучший спринтер из всех, кого я знаю. Это потому, что всё это время я не давал ему спокойно жить. Это помогло ему стать сильнее, чем кто бы то ни было», — приводит слова Бё VG.
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