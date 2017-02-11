Фуркад: Позиция по борьбе с допингом не направлена против России
МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Позиция двукратного олимпийского чемпиона по биатлону француза Мартена Фуркада по борьбе с допингом не направлена против России. Об этом спортсмен сообщил в интервью французской газете L’Equipe.
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В январе Фуркад неоднократно негативно высказывался относительно разгоревшегося допингового скандала в российском биатлоне, в частности, спортсмен заявлял о возможности бойкота этапов Кубка мира, если Международный союз биатлонистов (IBU) не ужесточит свою позицию относительно нарушений антидопинговых правил. А в четверг на церемонии награждения смешанной эстафеты чемпионата мира, в которой сборная России завоевала бронзовые награды, Антон Шипулин и его партнер по команде Александр Логинов не пожали французу руку. Причиной конфликта стало падение Логинова при передаче эстафеты на заключительном этапе, которое спровоцировал Фуркад, ранее заявлявший о том, что не рад Логинову, отбывшему двухлетнюю дисквалификацию за допинг, на чемпионате мира. Российские спортсмены считали, что француз сделал это намеренно.
«Мы общались с Шипулиным по поводу случившегося, потому что я был расстроен тем, что произошло после смешанной эстафеты, — сказал Фуркад. — Жаль, что в этой истории возникла путаница,
В субботу после спринтерской гонки Шипулин и Фуркад пожали друг другу руки в знак примирения.
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