Фуркад разместил на своей странице Вконтакте фотографию рукопожатия с Шипулиным
Французский биатлонист Мартен Фуркад на своей странице Вконтакте разместил новую фотографию. На ней запечатлено рукопожатие с его российским коллегой Антоном Шипулиным.
«Некоторые поздравления более эмоциональные, чем другие», — так подписал это фото француз.
Напомним, после окончания смешанной эстафеты Антон Шипулин, как и его партнер по сборной Александр Логинов, не пожал руку Мартену Фуркаду, а тот проигнорировал награждение команды из РФ. Все это случилось
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