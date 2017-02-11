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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
11 февраля 2017, 21:46 | Биатлон | Советский спорт

Фуркад разместил на своей странице Вконтакте фотографию рукопожатия с Шипулиным

Французский биатлонист Мартен Фуркад на своей странице Вконтакте разместил новую фотографию. На ней запечатлено рукопожатие с его российским коллегой Антоном Шипулиным.

«Некоторые поздравления более эмоциональные, чем другие», — так подписал это фото француз.

Напомним, после окончания смешанной эстафеты Антон Шипулин, как и его партнер по сборной Александр Логинов, не пожал руку Мартену Фуркаду, а тот проигнорировал награждение команды из РФ. Все это случилось из-за того, что Мартен столкнулся с Логиновым во время гонки. Сегодня Фуркад и Шипулин объявили, что они решили помириться.
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