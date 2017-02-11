Мужская гонка преследования на ЧМ по биатлону начнется на 15 минут позже
МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Начало воскресной гонки преследования у мужчин на чемпионате мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене, перенесено на 15 минут позже. Об этом сообщает
пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
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Гонка должна была начаться в 16:45 мск. Причины переноса не сообщаются.
Также в воскресенье пройдет женская гонка преследования (12:30 мск). Чемпионат мира завершится 19 февраля.
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