Свендсен не знает, побежит ли в гонке преследования

Он финишировал 36-м в спринте, и ему стало плохо после финиша, в течение десяти минут врачи оказывали ему помощь, а потом увезли в больницу.

— Были очень неприятные ощущения, но сейчас чувствую себя довольно хорошо, — цитирует NRK Свендсена. — Меня тщательно проверили в клинике, так что я уверен в своем здоровье. Буду восстанавливать силы, а потом посмотрю, что делать с гонкой преследования.