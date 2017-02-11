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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
11 февраля 2017, 20:59 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Свендсен не знает, побежит ли в гонке преследования

Норвежец Эмиль Хегле Свендсен отметил, что еще не решил, побежит ли в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене.

Он финишировал 36-м в спринте, и ему стало плохо после финиша, в течение десяти минут врачи оказывали ему помощь, а потом увезли в больницу.

— Были очень неприятные ощущения, но сейчас чувствую себя довольно хорошо, — цитирует NRK Свендсена. — Меня тщательно проверили в клинике, так что я уверен в своем здоровье. Буду восстанавливать силы, а потом посмотрю, что делать с гонкой преследования.
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Мужская гонка преследования на ЧМ по биатлону начнется на 15 минут позже

Мужская гонка преследования на ЧМ по биатлону начнется на 15 минут позже

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Начало воскресной гонки преследования у мужчин на чемпионате мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене, перенесено на 15 минут позже. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
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