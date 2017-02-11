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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
11 февраля 2017, 20:58 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Врач сборной Норвегии: У Свендсена упало давление на фоне усталости и высокой температуры

Врач сборной Норвегии Петтер Соренсен отметил, что Эмилю Хегле Свендсену могло стать плохо из-за падения давления.

Норвежец упал после финиша спринта на чемпионате мира в Хохфильцене и не мог прийти в себя на протяжении десяти минут, пока ему оказывали помощь.

— Сейчас он в отеле, ест и пьет, — цитирует NRK Соренсена. — Все выглядело так, словно у него упало давление на фоне усталости и высокой температуры воздуха. Ситуация неприятная, но сейчас все хорошо, обстановка благоприятна для восстановления.
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МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Начало воскресной гонки преследования у мужчин на чемпионате мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене, перенесено на 15 минут позже. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
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