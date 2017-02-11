Врач сборной Норвегии: У Свендсена упало давление на фоне усталости и высокой температуры
Врач сборной Норвегии Петтер Соренсен отметил, что Эмилю Хегле Свендсену могло стать плохо
из-за падения давления.
Норвежец упал после финиша спринта на чемпионате мира в Хохфильцене и не мог прийти в себя на протяжении десяти минут, пока ему оказывали помощь.
— Сейчас он в отеле, ест и пьет, — цитирует NRK Соренсена. — Все выглядело так, словно у него упало давление на фоне усталости и высокой температуры воздуха. Ситуация неприятная, но сейчас все хорошо, обстановка благоприятна для восстановления.
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