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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
11 февраля 2017, 20:57 | Биатлон | Чемпионат.com

Беатрикс: Тюменские поклонники биатлона не заслуживают подобных решений IBU

Французский биатлонист Жан-Гийом Беатрикс прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) отобрать у Тюмени право проведения чемпионата мира 2021 года.

«Я уверен, что это очень плохо для российских болельщиков. Мне очень жаль. Тюменские поклонники биатлона не заслуживают подобных решений. Каждый раз, когда я приезжаю в Россию, меня встречают незабываемые болельщики. Мне грустно, что этап Кубка мира не состоится в Тюмени. Лично у меня много друзей в России. Они очень добры ко мне. Сложившаяся ситуация мне совсем не по душе. Я надеюсь, что соревнования вернутся в вашу страну как можно раньше. Хочется, чтобы биатлон вновь был честным видом спорта и главной темой для обсуждения.

Я не могу говорить за Мартена или Антона. Меня не было на трассе в тот момент. Мне кажется, мы слишком много говорим о произошедшем. Все биатлонисты приехали в Хохфильцен соревноваться и дарить прекрасное шоу для зрителей. Я получаю огромное удовольствие от противостояния с сильнейшими атлетами из разных стран, в том числе и с россиянами. Я надеюсь, что вся ситуация вскоре получит своё разрешение и всё будет нормально», — приводит слова Беатрикса «Тюменская арена».
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МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Начало воскресной гонки преследования у мужчин на чемпионате мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене, перенесено на 15 минут позже. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
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