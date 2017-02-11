Беатрикс: Тюменские поклонники биатлона не заслуживают подобных решений IBU

«Я уверен, что это очень плохо для российских болельщиков. Мне очень жаль. Тюменские поклонники биатлона не заслуживают подобных решений. Каждый раз, когда я приезжаю в Россию, меня встречают незабываемые болельщики. Мне грустно, что этап Кубка мира не состоится в Тюмени. Лично у меня много друзей в России. Они очень добры ко мне. Сложившаяся ситуация мне совсем не по душе. Я надеюсь, что соревнования вернутся в вашу страну как можно раньше. Хочется, чтобы биатлон вновь был честным видом спорта и главной темой для обсуждения.



Я не могу говорить за Мартена или Антона. Меня не было на трассе в тот момент. Мне кажется, мы слишком много говорим о произошедшем. Все биатлонисты приехали в Хохфильцен соревноваться и дарить прекрасное шоу для зрителей. Я получаю огромное удовольствие от противостояния с сильнейшими атлетами из разных стран, в том числе и с россиянами. Я надеюсь, что вся ситуация вскоре получит своё разрешение и всё будет нормально», — приводит слова Беатрикса «Тюменская арена».